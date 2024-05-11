İngiltere'nin başkenti Londra'da sergilenen ve tarihin en önemli belgelerinden biri olan Magna Carta'nın cam koruması, 80'li yaşlarda iki iklim aktivisti tarafından kırıldı.

İngiliz Kralı Yurtsuz John, 1215 yılında Magna Carta adıyla bilinen anlaşmayı imzalamış ve yetkilerinin bir kısmını devrederken hukukun üstünlüğünü kabul etmişti. Bu tarihi belge, Londra'daki Birleşik Krallık Millî Kütüphanesi British Library'de sergileniyordu. Ülkenin iklim politikalarını protesto eden 82 ve 85 yaşlarındaki iki aktivist, tarihi anlaşmanın tutulduğu cam hazneyi kırdı.

Eylemlerinde çekiç ve keski kullanan Sue Parfitt ve Judith Bruce adındaki iki kadın, kütüphane görevlilerinin müdahalesi ile durduruldu. Bunun üzerine eylemciler, yanlarında getirdikleri dövizleri tutarak protestolarına devam etti. Kadınlardan birinin tişörtünde "petrolü durdurun" yazarken diğer kadının elindeki dövizde ise "Hükümet yasayı çiğniyor" yazıyordu.

Eylemciler mahkemeye çıkıyor

İki kadın, gerçekleştirdikleri eylemin ardından gözaltına alındı. Eylemcilerin 20 Haziran'da mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. Öte yandan bu tür eylemlerin sayısı gittikçe artıyor. Daha önce Alman iklim aktivistleri kendilerini yollara yapıştırmıştı. Ayrıca bazı eylemciler de tarihi eserleri boyamıştı.

Son dönemde sayısı gittikçe artan eylemlerin amaçları arasında çevre politikalarına dikkat çekmek, iklim konusunda daha derinlemesine çalışmalar yapılmasını sağlamak ve daha kapsamlı, daha etkili politikalar oluşturulması için lobi oluşturmak yer alıyor.

Çevre eylemlerinin sayısı arttıkça bu tür eylemleri de daha sık duyacağız gibi gözüküyor.