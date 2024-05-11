Tam uykuya dalacakken, filmin en heyecanlı yerinde veya önemli bir sınav esnasında bizi rahatsız eden o şey elbette idrarımızdır. Genellikle yok saymaya çalışarak tuvalete gitmeyi ertelemeye çalışırız ancak dakikalar geçtikçe işler daha da karışır.

İdrar, her ne kadar yapıp kurtulmayı tercih ettiğimiz bir şey olsa da bazı zamanlar, onu tutmayı alışkanlık hâline getiririz ve bu noktada sağlığımız, bundan pek de olumlu etkilenmez.

Peki idrarımızı uzun süre tutmakta inat edersek, vücudumuzda neler olur?

Aslında idrarımız geldiğinde tuvalete gitmek oldukça önemlidir.

Şöyle ki böbrekler, kandaki fazla suyu ve atığı filtreleyerek idrarın mesaneye gitmesini sağlar. Normalde 1 veya 2 bardak idrarı rahatça tutar fakat bu atık sıvıyı uzun süre tutmayı alışkanlık hâline getirirseniz mesane, daha fazlasına yer açmak için esnemeye başlar.

Hatta bir çalışma, iş kısıtlamaları sebebiyle tüm gün idrarını yapmayıp mesanesinde tutan hemşirelerin, normal mesane kapasitesinin neredeyse 2 katına sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Ancak mesanenizin genişlemiş olması, idrarınızı daha fazla içeride tutacağınız anlamına gelmez.

Çünkü böyle bir durumda esneyen tek şey mesane değildir. Mesanenin yanında dış sfinkter kaslar da esneme eğilimi gösterebilir. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, idrarınızı tutmanız gerektiği zamanlar tutamayabilir ve idrar kaçırma problemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Neyse ki bu, nadiren gerçekleşir ve genellikle bu noktaya ulaşmak için idrarınızı uzun yıllar düzenli olarak tutmanız gerekir. Ancak kısa vadeli idrar tutmanın da olumsuz tarafları vardır.

İdrar tutmayı eğer alışkanlık hâline getirirseniz, mesanenizi tamamen boşaltmak istediğiniz zamanlarda bunu yapamayabilirsiniz.

Ayrıca bu durum yalnızca mesanenizin daha hızlı dolması sebebiyle daha sık idrara çıkma ihtiyacınızı arttırmakla kalmaz aynı zamanda idrar retansiyonu ismi verilen ciddi bir probleme de yol açabilir.

Söz konusu idrar retansiyonu başınıza geldiğinde, mesanenizde çok uzun süre çok fazla idrar kalır ve idrar torbanız, her türlü hasara sebep olacak zararlı bakteriler için mükemmel bir üreme alanı hâline gelir.

Daha da kötüsü eğer işler ciddiye binerse idrarınız, böbreklerinize kaçabilir. Bu da böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilir. Özetle idrarınız geldiğinde, en kısa sürede tuvalete koşun!

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