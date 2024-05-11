Google Cloud, UniSuper adlı firmanın bütün verilerini yanlışlıkla sildi. Hem firma patronu hem de Google Cloud küresel CEO'su yaşanan durumdan dolayı özür diledi.

Yarım milyondan fazla UniSuper abonesi, hesaplarına girdiğinde "türünün tek örneği" olan bir Google Cloud "uyumsuzluğu" yüzünden hesaplarına erişemediklerini fark etti. Google ve UniSuper'dan gelen ortak açıklamaya göre şirketin bütün verileri silindi. Açıklama Google ve UniSuper'dan geldi.

UniSuper, hizmetlerini düzeltmeye başladığını açıkladı. Sistemin bir haftadan uzun bir süredir çevrimdışı olduğu belirtiliyordu. Yatırım hesapları ise bir önceki haftanın rakamlarını gösteriyor ancak UniSuper, bu hataların en kısa sürede düzeltileceğini ve hesaplarda gerçek rakamların yer alacağını ifade etti.

Sebep saldırı değil, sistemsel hata

UniSuper CEO'su Peter Chun ve Google Cloud Global CEO'su Thomas Kurian, yaşanan sorunun bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını ve 620 bin kullanıcının verilerinin güvende olduğunu belirttikleri ortak bir açıklama yayımladı. Kurain yaşanan sorunlar için özür diledi ve sorunun "inanılmaz derecede gerici ve rahatsız edici" olduğunu belirtti.

Sorunun nedeni olarak ise Google Cloud CEO'su, peşpeşe gelen bir takım yanlış yapılandırmalar nedeniyle UniSuper'ın Özel Bulut aboneliğinin silindiğini ifade etti. Kurian bu durumun "benzeri görülmemiş bir dizi olaydan kaynaklandığını" ifade etti.

Açıklamada bu durumun daha türünün tek örneği olduğu belirtildi. Ayrıca bu durumun daha önce hiçbir küresel bulut hizmeti kullanıcısı tarafından karşılaşılan bir durum olmadığını da sözlerine ekledi. UniSuper ise başka bir sunucuda sakladıkları yedeklerini kullandığını açıkladı.

UniSuper'ın yönetimi altında 125 milyar dolar bulunuyor.