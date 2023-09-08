Lotus, yeni elektrikli otomobili Emeya'yı tanıttı. Bir hiper otomobil olarak karşımıza çıkan Lotus Emeya, özellikleri ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

İngiliz otomobil üreticisi Lotus, New York'ta gerçekleştirdiği bir lansmanda yeni otomobili "Emeya"yı tanıttı. Tamamen elektrikli yapıda olan otomobil, Tesla Model S ve Porsche Taycan Turbo gibi elektrikli otomobillere rakip olarak üretildi. Dört kapılı sedan, tasarımıyla da teknik özellikleriyle de tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Lotus Emaya'ya yakından bakalım.

Lotus'un yeni elektrikli sedanı, aerodinamiğin ön plana çıkartıldığı bir otomobil. Ancak bu demek değil ki araç görsel estetiğe önem vermiyor. Oldukça yakışıklı bir görünüme sahip olan otomobilde incecik farlar, kısmi açık ızgara, yan ayna olarak kullanılan kameralar ve gövdeye gömülü kapı kolları, aracın dikkat çeken tasarım detayları arasında yer alıyor.

Karşınızda Lotus Emeya

Lotus Emeya'nın sportif tasarımı, arka kısmında da kendini gösteriyor. Bu bağlamda; arka kısımda yer alan 11 inç boyutlu spoyler, aracın yol tutuşunun iyileştirilmesi için aktif olarak kullanılıyor. Lotus Emeya'nın arka aydınlatmaları ise şerit LED olarak karşımıza çıktı ve oldukça şık görünüyor.

Lotus'un elektrikli otomobili etkileyici bir kabine sahip. Sürücü, direksiyonun arkasındaki dar bir dijital ekranı gösterge paneli olarak kullanacak. Orta kısımdaki bilgi-eğlence ekranı ise araçla ilgili bilgiler de sunacak. KEF tarafından üretilmiş 3 boyutlu surround ses sistemine sahip olan otomobil, dış ortamın sesini yalıtabilmek için özel bir akustik ses teknolojisine sahip. Özellikle de lastik ve süspansiyonlardan gelen gürültü, kullanılan sensörler sayesinde iç mekanda neredeyse sıfır ses sağlıyor.

Lotus, "ilk hiper-GT otomobilimiz" dediği Emeya'da 905 beygir gücünde 984 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Dört tekere güç gönderen bu motor, 0-100 km/s hızlanmasını 2,8 saniyede tamamlıyor. Aracın maksimum hızı 255 km/s olarak sınırlanmış durumda. 350 kW hızlı şarj desteğine sahip olan otomobil 5 dakikalık şarj ile 150 kilometre menzil sunacak. Aracın yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olma süresinin ise 18 dakika olduğunu söyleyelim. Şirket, menzil için resmi bir rakam vermedi ancak sektör kaynaklarına göre Lotus Emeya, 600 kilometre civarında yol alabilecek.

Lotus Emeya için fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak aracın önümüzdeki yıl seri üretime başlaması, 2025 yılında da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Lotus, Emeya için yıl sonuna doğru yepyeni açıklamalar yapacağını söyledi.