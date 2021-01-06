Apple'ın Eski Mühendisinden M1 İşlemcilerin Başarı Hikayesi

Bir zamanlar Apple mühendisi olan Shac Ron, ARM mimarisine dayalı M1 işlemcilerin nasıl bu kadar başarılı olabildiğini anlattı. Ron, Apple'ın ARM mimariye sahip çekirdekler üzerinde 10 yıl önce çalışmaya başladığını dile getirerek, sahip olunan başarının üzerinde büyük emekler olduğunu dile getirdi.

Apple’ın Macbook dizüstü bilgisayarlarında kullanmaya başladıkları M1 işlemciler, sahip olduğu başarılı performans sayesinde uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Birçok kişi bu başarının arkasında ARM mimarisinin yattığını düşünürken, bir Twitter kullanıcısı başarının işlemcinin önbelleğinden kaynaklandığını dile getirdi.

Eski bir Apple mühendisi olan Shac Ron, bu görüşün yanlış olduğunu gösterecek nitelikte bir açıklamada bulundu. Ron, Apple’ın yaklaşık olarak 10 yıldır ARM tabanlı çekirdekler üzerinde yoğunlaştığını, ARM ve Apple şirketinin işbirliği sayesinde birlikte geliştiklerini ve M1’in bu geliştirmeler sonucunda yüksek performansa ulaştığını dile getirdi.

Ron'a göre ARM ve Apple, 64-bit çekirdekleri birlikte geliştirdiler

Bir Twitter kullanıcısı; Apple M1 işlemcinin sahip olduğu başarının ARM mimarisi ile ilgisi olmadığını, asıl olayın işlemcinin önbellekte bittiğini iddia etti. Shac Ron ise bu düşüncesinin yanlış olduğunu ve Apple’ın yıllar önce ARM mimarisi üzerinde çalışmaya başladığını dile getirerek, olayın sadece önbellekten ibaret olmadığını belirtti.

Apple 64-bit ARM mimarisini 2013 yılında piyasaya sürdüğü zaman, ARM şirketi işlemcide kullanılan çekirdekleri üçüncü partilere satmak için henüz hazır değildi. Yani bu çekirdek tasarım, ARM şirketinden de önce, Apple tarafından geliştirildi. O tarihlerde kimse 64-bit ARM çekirdekleri üzerine fazla kafa yormuyordu, bu yüzden de Apple’ın bu adımı, Qualcomm ve Samsung gibi dev üreticileri hazırlıksız yakaladı.

Apple, ARM mimarisi üzerinde daha düşük saat hızına ve çekirdek sayısına sahip olabilmek için, veri yolu standartı olan ISA’ya ihtiyaç duyuyordu. ARM, bu gereksinimi Apple’a sağladı ve Apple, zaman ilerledikçe içerisinde milyarlarca transistör bulunan ve geniş OoO (sırasız yürütüm) skalasına sahip yonga setleri üretmeye başladı.

Apple, zaman içerisinde işlemci hızını iki katına çıkardı

İlk olarak iPhone 5S model akıllı telefonlarda kullanılan ARM tabanlı 64-bit çekirdek, toplamda iki çekirdeğe ve 1,3 GHz saat hızına sahipti. iPhone 12’lerde kullanılan 2,99 GHz’lik A14 Bionic çip ise 6 çekirdekli işlemci ünitesine ve 4 çekirdekli grafik işlemciye sahipti. Son olarak Macbook dizüstü bilgisayarlarda kullanılan M1 işlemciler, 3,2 Ghz saat hızında çalışıyor ve toplamda 16 çekirdeği bulunuyor.

Shac Ron, M1 işlemcilerin sahip olduğu bu başarının piyasada ARM mimarisinin bulunmasından kaynaklanmadığını, aksine ARM’in de Apple sayesinde geliştiğini ve işbirliği sayesinde böyle başarılı bir işin gerçekleştiğini dile getirdi.