Samsung, Dizüstü Bilgisayarlara OLED Ekran Getiriyor (Video)

Samsung, paylaşmış olduğu yeni tanıtım videosuyla dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği ultra kaliteli OLED ekranları gösterdi. Samsung, yeni ekranları ile dizüstü bilgisayarlarda Galaxy amiral gemisi akıllı telefonlardaki görüntü kalitesini sunmayı vadediyor.

CES (Tüketici Elektroniği Fuarı), devam etmekte olan koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ancak bu durum, teknoloji devlerinin fuara olan ilgisini pek de düşürmemiş gibi görünüyor. Zira dünyanın en büyük tüketici elektroniği şirketlerinden biri olan Samsung, CES 2021’de pek çok yeni TV, monitör ve dizüstü bilgisayar tanıtmayı planlıyor.

Şu an için Samsung’un karşımıza nasıl bir dizüstü bilgisayar ile çıkacağı ve rekabette nasıl bir pozisyon alacağı hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Bununla birlikte şirket, dizüstü bilgisayarlarında kullanacağı OLED ekranlar için bir tanıtım videosu yayınlayarak beklentilerimizi düşük tutmamamız gerektiğinin ipucunu verdi.

Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlarında kullandığı OLED ekranları dizüstü bilgisayarlara getiriyor

Teknik detaylara geçmeden önce; Samsung’un videoda neredeyse tamamen çerçevesiz bir dizüstü bilgisayar ekranı gösterdiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Bildiğiniz üzere dizüstü bilgisayar ekranları, kaliteleri ne kadar yükselirse yükselsin daime belirli bir seviyede ekran çerçevelerine sahip oluyordu. Samsung, yeni dizüstü bilgisayarları ile bu sorunun üstesinden gelmiş olabilir.

Videoya göre Samsung, yeni nesil dizüstü bilgisayarlarında Galaxy amiral gemisi akıllı telefonlarda ya da yeni iPhone’larda gördüğümüz gelişmiş OLED panellere yer verecek. Bu sayede de bir dizüstü bilgisayar ekranında görmeye pek de alışık olmadığımız 1.000.000:1 gibi yüksek kontrast oranları, 0.0005 nit gibi etkileyici siyah “parlaklığı” görebileceğiz.

Ayrıca yine aynı videoya göre Samsung’un yeni dizüstü bilgisayar ekranları, DCI-P3 renk gamını yüzde 120 oranında, HDR’ı ise yüzde 85 oranında destekleyecek. Bu da demek oluyor ki Samsung’un 2021 model dizüstü bilgisayarlarını gün ışığı altında kullanmak dahi çok sorun olmayacak. Samsung, söz konusu videoda bu ekranlara hangi dizüstü bilgisayarlarının sahip olacağını ise belirtmiyor.

Samsung’un yeni dizüstü bilgisayar ekranı için paylaştığı video