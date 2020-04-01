Macar Fotoğrafçı, İtalya'nın Hayalet Şehirlerini Görüntüledi

İtalya halkının karantina altında olması ve sokağa çıkma yasağı bulunması ile beraber meydanlar boş kaldı. Bu durumu görüntülemek isteyen ve aynı zamanda kendisi de karantina altında olan bir fotoğrafçı ise fotoğrafları çekmek için alışılagelmedik bir yöntem kullandı.

Dünya geneline yayılan ve pandemi hâline gelen Çin merkezli yeni tür koronavirüs COVID-19, hızlı bir şekilde yayılmasıyla ve ölümcül olmasıyla biliniyor. Halkını bu virüsten korumak isteyen devletler ise gerektiği durumlarda sokağa çıkma yasakları ilan etme gibi yöntemlere başvuruyor.

COVID-19'un en ağır vurduğu ülkeler arasında bulunan İtalya'da yetkililer, durumu kontrol altına alabilmek ve virüsün yayılmasına engel olabilmek için sokağa çıkma yasağı ilan etmiş durumda. Bir fotoğrafçı ise bu anları alışılagelmedik bir yöntemle kaydetti.

Fotoğraflar, şehir güvenlik kameraları ile çekildi.

Macaristanlı fotoğrafçı Milan Radisics, pandemi olan COVID-19 sebebiyle dışarıya çıkıp fotoğraf çekemediği için İtalya'nın hayalet şehir hâline gelmiş olan bazı şehirlerine ait güvenlik kamera görüntülerini kullanarak farklı bir projeye imza attı.

Güvenlik kameralarının internet yayınlarını izleyen Radisics, fotoğrafları çekmek için kamerasının deklanşör tuşu yerine klavyesindeki Print Screen tuşunu (PrtSc) kullandı. Bu projeye “İtalya Durdu: Karantina Altından, Karantina Hakkında 40 Resim” adını verdi.

Milan Radisics, fotoğraflar için seçmiş olduğu konumların ve fotoğraf sayısının sembolik olduğu belirtirken "karantina" kelimesinin ise İtalya kökenli olduğuna şu sözleriyle dikkat çekiyor: “Karantina uygulaması, 14. yüzyılda kıyı kentlerini veba salgınlarından korumak amacıyla başlatıldı. Enfekte olmuş limanlardan Venedik'e gelen gemilerin mürettebatı inmeden önce geminin 40 gün demirli kalması gerekiyordu. Karantina adı verilen bu işlem, İtalyancada 40 gün anlamına gelen 'quaranta giorni' kelimelerinden türetilmiştir.”

Bu bilgi ışığında harekete geçen Radisics, İtalya'nın en gözde turistik mekanlarına ait güvenlik kameralarını kullanarak 40 adet fotoğrafı ortaya koydu. Bu mekanlar; Roma'daki Pantheon ve Trevi Çeşmesi'nden, St. Mark Meydanı'na ve Venedik'teki Ponte Rialto'ya kadar birçok yeri içeriyor.

Milan Radisics'in fotoğrafları:

Macaristanlı fotoğrafçı Milan Radisics'in “İtalya Durdu: Karantina Altından, Karantina Hakkında 40 Resim” isimli projesindeki tüm fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.