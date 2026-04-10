macOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte Güncellemenin Detayları!

Apple, macOS 27 öncesindeki son güncellemelerden biri olan macOS 26.4.1 güncellemesini yayımladı.

Apple, iPhone kullanıcıları için yayımladığı iOS 26.4.1 güncellemesinin ardından bugün de Mac kullanıcıları macOS 26.4.1 güncellemesini yayımladı.

Tüm işletim sistemlerinde 27 için son düzlüğe girerken Apple çoğunlukla yeni özelliklerden ziyade mevcut hataları düzelten güncellemeler yayımlamaya başlamış durumda.

macOS 26.4.1 güncellemesi neler içeriyor?

Apple’ın notlarına göre bu sürüm, genel olarak hata düzeltmeleri içeriyor ancak önceki güncellemelerden yola çıkarak bazı önemli iyileştirmeler dikkat çekiyor.

iPhone ve iPad’de veri eşitlemesini engelleyen bir hata Mac’te de düzeltildi.

Sistem genelinde daha stabil ve akıcı bir deneyim sağlandı.

Özellikle M5 işlemcili MacBook’larda, bazı Wi-Fi ağlarına bağlanmayı engelleyen bir sorun giderildi.

Her ne kadar Apple, notlarında güvenlikten bahsetse de bu sürümde yeni bir güvenlik açığı kapatma güncellemesi bulunmuyor. Aynı durum iOS ve iPadOS için çıkan sürümlerde de geçerliydi.