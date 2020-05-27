ABD’li teknoloji devi Apple, macOS Catalina 10.15.5 güncellemesinin halka açık sürümünü yayınladı. Güncelleme, MacBook’ların batarya ömrünü en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olacak ‘Pil Sağlığı Yönetimi’ adında yeni bir özellikle geliyor.

Apple, geçtiğimiz yılın ekim ayında kullanıcılara sunduğu yeni işletim sistemi macOS Catalina‘nın 10.15.5 sürümünü bugün resmen yayınladı. İki aylık bir beta sürecinin ardından nihayet kararlı sürümü ile karşımıza çıkan güncelleme, MacBook bataryalarının aşınmasını azaltmak ve kullanım ömrünü uzatmak için tasarlanmış yeni bir Pil Sağlığı Yönetimi özelliği içeriyor.

Ne kadar dikkat ederseniz edin, kullandığınız elektronik cihazların bataryaları bir süre sonra aşınıyor. Bu da, yıllar geçtikçe şarj kapasitenin azalmasına yol açıyor. Apple’a göre bir bataryanın ömrü, doğrudan kimyasal yaşı ile ilgili. Kullanım süresinin, pil ömrünü etkileyen tek faktör olmadığını belirten Cupertinolu şirket, şarj döngülerinin sayısı ve bakım gibi farklı etkenlerin de batarya performansını etkilediğini vurguluyor.

MacOS Catalina 10.15.5'te yerleşik olarak bulunan Pil Sağlığı Yönetimi, kullanıcıların günlük şarj etme rutinlerini izleyerek, MacBook bataryalarının ömrünü uzatmayı amaçlıyor. Söz konusu özellik, dizüstü bilgisayarın çoğunlukla şarja takılı olduğunu ve tam kapasitede çalıştığını algılarsa, ömrünü uzatmak için pili yüzde 100 oranında şarj edilmesini önleyecek.

Bildiğiniz üzere bir MacBook’u sürekli olarak şarjda kullanmak, batarya ömrünü doğrudan etkiliyor. Apple, Catalina 10.15.5 güncellemesinde devreye aldığı Pil Sağlığı Yönetimi özelliği ile şarj edilme süresini kısaltmayı ve batarya sağlığını korumayı amaçlıyor.

Söz konusu özellik, Catalina 10.15.5 sürümüne güncellenen MacBook’larda varsayılan olarak açık olacak, ancak dileyen kullanıcılar özelliği devre dışı bırakabilir. Bununla birlikte Apple, Pil Sağlığı Yönetimi’ni devre dışı bırakmanın MacBook pillerinin ömrünü azaltabileceği konusunda uyarıyor.

MacBook kullanıcıları, bugün itibarıyla Sistem Tercihleri > Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek, dizüstü bilgisayarlarını Catalina 10.15.5 sürümüne yükseltebilir. Yeni macOS Catalina güncellemesi ile gelen tüm yeniliklere aşağıdan göz atabilirsiniz.

macOS Catalina 10.15.5 güncellemesi ile gelen tüm yenilikler

Pil Sağlığı Yönetimi

Dizüstü Mac bilgisayarlarında maksimum pil ömrünü elde etmeye yardımcı olan pil sağlığı yönetimi

Enerji Tasarrufu tercih bölümü artık pil durumunu görüntüler ve gerekmesi durumunda pili servise göstermenizi önerir

Pil sağlığı yönetimini etkisizleştirme seçeneği

FaceTime’da Öne Çıkma Tercihi

Grup FaceTime görüşmelerinde bir katılımcı konuşurken video karesi boyutlarının değişmemesini sağlamak amacıyla otomatik öne çıkmayı denetleme seçeneği

Pro Display XDR İçin Kalibrasyonda İnce Ayarlar Yapma

Kendi ekran kalibrasyonu hedefinizle daha doğru bir eşleşme için beyaz noktayı ve ışık şiddetini ayarlayarak Pro Display XDR’ınızın yerleşik kalibrasyonunda ince ayarlar yapma denetimleri

Güncelleme hata düzeltmeleri ve başka iyileştirmeler de içeriyor