Apple, 2020 MacBook Air'ın Ekran Parlaklığını Sınırlandırmış

Apple'ın birkaç ay önce duyurduğu yeni MacBook Air modelinin ekran parlaklığında farklılık olduğu tespit edildi. Bir internet sitesi tarafından yapılan tespit, MacBook Air'ın açıklanandan daha parlak bir ekrana sahip olduğunu ancak MacOS ile bu parlaklığa erişemediğini ortaya çıkardı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yaklaşık 2 ay önce yeni dizüstü bilgisayarı 2020 model MacBook Air'ı duyurdu. Şimdiyse 2020 model MacBook Air ile Apple'ın açıkladığı özellikler konusunda ilginç bir gelişme yaşandı.

Apple, yeni dizüstü bilgisayarının tanıtımı sırasında cihazın ekran parlaklığını 400 nit olarak açıklamıştı. Ancak "NotebookCheck.net" isimli bir internet sitesine göre bu açıklama gerçeği yansıtmıyor. Çünkü internet sitesinin belirlemelerine göre MacBook Air, macOS işletim sisteminde çalışırken 415 nit, Windows 10 işletim sisteminde çalışırken 547 nit parlaklık sunuyor. Yani MacBook Air, Windows 10'da olması gerekenden yüzde 32 daha parlak çalışıyor.

Apple tarafından piyasaya sürülen retina ekranlar, sektörün en iyileri arasında yer alıyor. Üstelik bu durum, sektörde aktif olarak rol alan neredeyse tüm şirketler tarafından da kabul ediliyor. Peki Apple, kalitesi herkes tarafından kabul edilen ekranı hakkında neden yanlış bilgilendirme yapmış olabilir?

MacBook Air'ın ekran parlaklığı ile ilgili karmaşıklığın muhtemel nedenleri

NotebookCheck ekibi tarafından yapılan açıklamalara göre Apple, tüm ekranlar maksimum parlaklığa ulaşamadığı için böyle bir eksik açıklamaya başvurmuş olabilir. Ayrıca Apple'ın renk doğruluğunu koruyabilmek için böyle bir yola başvurmuş olma ihtimali de bulunuyor.

Pazarlama taktiği olabilir mi?

Apple'ın MacBook Air modelinde nit değerini düşük açıklamış olmasının başka bir nedeni de, çok daha pahalı olan MacBook Pro olabilir. NotebookCheck ekibi, Apple'ın MacBook Pro'da aynı paneli kullanıp daha yüksek nit değeri sunabileceğini, bu sayede tüketicilerin MacBook Pro'da daha parlak renkler görebileceklerini ifade ediyor.

Apple'ın yeni MacBook Air modellerinde tespit edilen ekran parlaklığı farkı ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak konuyla ilgili ileri sürülen iddialar, her ne olursa olsun MacBook Air'ın daha yüksek parlaklığa ulaşabildiğini gözler önüne seriyor. Belki de Apple, ilerleyen dönemde uyguladığı stratejiden vazgeçer ve bir yazılım güncellemesiyle MacBook Air'lere gerçek maksimum parlaklığa ulaşma imkanı sunar.