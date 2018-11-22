Makine Yağına Düştükten Sonra Çalışan Fotoğraf Makinesi

Terk edilmiş bir yakıt deposunda fotoğraf çekimi için dolaştığınızı ve bir anda kıymetli makinenizin su ve makine yağı dolu bir çukura düştüğünü hayal edin. Muhtemelen makineden ümidinizi keser, karalar bağlardınız. Ancak bu içeriğimizde böyle bir durumda pes etmemenin ne kadar faydalı olabileceğini göreceksiniz.

Hobi amaçlı fotoğraf çekimi yapan ve mekan olarak terk edilmiş bir yağ deposunu seçen bir fotoğrafçı, talihsiz bir kaza yaşayarak makinesini simsiyah görünen bir yağ ve su karışımının içine düşürmüş. Düşen makineyi cesaret edip eline aldığınızda ise karşılaştığı manzara tahmin edeceğiniz üzere tam bir felaket olmuş.

Makineyi tamamen yağa bulanmış halde görünce 'öldüğünü' düşünen fotoğrafçı, onu tekrar hayata döndürebilmek için yapabileceklerini düşünmeye başlamış. İlk adımı ise makineyi alkol ve kulak temizleme çubuğu ile temizlemek olmuş.

Makine temizlendikten sonra ise düğmelerin ve makinenin genelinin nemini alabilmek için basınçlı hava borusu kullanmış. Bu sayede makinenin içindeki nemi büyük oranda kurutabilmiş. Ancak içeride kalan nemi kurutabilmek farklı bir yol denemesi gerekmiş ve o da benzer durumlarda hemen herkesin aklına gelen ilk yol olan 'pirinç' yöntemini denemiş. Ancak bu yöntemin işe yaradığına ikna olmamış ve endüstriyel bilişim alanında çalışıyor olmasının avantajlarından faydalanarak pahalı ve 20 ile 200 derece arasında çalışabilen fırınlardan birinde makineyi 40 derecede kurutmuş.

Sonrasında ise yine nem problemini çözebilmek için özel bir vakumlama makinesi ile ardından da silika jel kullanmış. Nem sorunundan kurtulduğuna ikna olmak için ise kullanma klavuzuna uyarak makineyi açmış.

Gerekli kontrolleri sağladıktan sonra ise makinenin tamamen kuruduğunu görmüş ve tekrar dış bakıma geçerek diş fırçası yardımıyla makineyi detaylı bir şekilde temizlemiş. Tüm işlemlerin bittiğine ikna olduktan sonra ise bataryayı takarak makineyi çalıştırmış. Karşılaştığı manzara ise bir tür zafer olmuş çünkü makine hala çalışır durumdaymış.

Şaşırtıcı olsa da makinenin çalışması bir yandan da hayli sevindirici çünkü işin içine çoğu zaman makiine yağı gibi şeyler girmese de hepimiz telefonlarımızı ya da fotoğraf makinelerimizi olmadık yerlere düşürebiliyoruz ve bir çözümünün olduğunu görmek güzel. Tabii ki kullanılan bazı 'temizlik' malzemeleri kolayca erişebileceğimiz şeyler değil bu sebeple de her zaman dikkatli olmakta fayda var.