Modifikasyon Şirketi MANHART'ın Yeni Harikası: Supra GR 450

Ünlü modifikasyon şirketi MANHART, 2020 Toyota GR Supra'dan geliştirdiği yeni otomobilini ortaya çıkardı. MANHART Supra GR 450, göz alıcı tasarımının yanı sıra performans tarafında da önemli gelişmeler vadediyor.

Toyota Supra gerek tasarım, gerek performans tarafında modifiye tutkunlarının en sevdiği modellerden biri. Alman modifikasyon şirketi MANHART, Toyota'nın BMW ortak yapımı spor otomobili 2020 Toyota GR Supra'yı yeniden tasarladı. Şirket, otomobilin ismini de MANHART Supra GR 450 olarak güncelledi.

MANHART Supra GR 450'nin en dikkat çekici özelliği, turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altı silindir motoru. Bu motor, 444 beygir gücü (450 PS) üretiyor. MANHART, ECU (Elektronik kontrol ünitesi) üzerinde yaptığı değişikliklerle 2700 dolar karşılığında motora 100 beygir gücü daha ekleyebiliyor.

MANHART Supra GR 450 performansıyla öne çıkıyor

MANHART Supra GR 450, 0'dan 100 km/sa hıza 3.9 saniyede çıkabiliyor ve 400 metre menzile 12.5 saniyede ulaşıyor. Öte yandan güç artışını dizginlemek için KW süspansiyon seçeneği de sunuluyor. Yaklaşık 2.000 dolarlık süspansiyon kiti, Supra'yı alçaltıyor ve keskin dönüşlerde ve yüksek hız koşullarında performans seviyesini artırıyor.

Ayrıca GR 450'nin güç aktarma organı ve süspansiyonları yaklaşık 3.000 dolara yükseltilebiliyor. Ayrıca jantlar, lastikler, dış kaplama ve egzoz için farklı seçenekler sunuluyor. MANHART'ın mevcut egzoz sistemi de harika görünüyor ve motoru stok Supra'dan önemli ölçüde daha fazla güç üretiyor.

MANHART Supra GR 450'nin performans yükseltmeleri biraz pahalı. Ancak 2021 Supra'nın altı silindirli motorunun 382 beygir gücüne sahip olduğu düşünüldüğünde önemli geliştirmeler sunuyor.

MANHART Supra GR 450 videosu: