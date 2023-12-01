ABD'de dört hırsız, gasp ettikleri bir adamın Porsche 718 Boxster'ını çalmaya çalıştılar. Ancak bu plan, araç manuel vites olunca suya düştü. Çünkü arabaya binen hırsız, manuel vites araba kullanmayı bilmiyordu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir grup hırsız, Porsche 718 Boxster'ı çalmaya çalışırken rezil oldular. Arabayı kullanmayı beceremeyen hırsızlar, olay yerini terk etmek zorunda kaldılar. Üstelik bu gasp girişimi, Porsche 718 Boxster'ın kameralarına anbean yansıdı. Washington DC polisi, yüzleri görünen hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı.

26 Kasım gecesi gerçekleşen ilginç olayda hırsızlar, Porsche 718 Boxster sahibini uzun bir süre takip ettiler. Aracın durması ile harekete geçen hırsızlar, araç sahibini silahla gasp ettiler. Aracın anahtarını, araç sahibinin telefonunu ve telefonun şifresini ele geçiren hırsızlar, olay yerinden kaçmaya çalışırkense beklemedikleri bir olayla karşılaştılar.

Manuel vites araba kullanmayı bilmeyen hırsız, aracı hareket ettiremedi!

Porsche 718 Boxster'ın güvenlik kamerası, yaşananları saniye saniye kaydetti. Kamuoyu ile paylaşılan görüntüde, aracın çalıştırıldığını ancak hiçbir şekilde hareket etmediğini görüyoruz. Hatta araç, iki kez stop ettiriliyor. Bunun nedeni, aracı çalmaya çalışan hırsızın manuel araba kullanamıyor olmasıydı. Saniyeler geçerken daha fazla telaşlanan hırsızlar, çareyi kaçmakta buldular. Merak edenler için söyleyelim, aracın sahibinin durumu iyi.

ABD yerel haber kaynaklarından FOX 5'in paylaştığı bilgilere göre hırsızlar, Porsche 718 Boxster'ı özellikle seçmişlerdi. Çünkü bu hırsızlık, anlık verilen bir karar değildi. Hırsızlar, kilometreler boyunca aracı takip etmişlerdi ki bu çok da alışık olunan bir durum değil. Ancak hırsızların tahmin edemedikleri şey, aracın manuel olmasıydı.

Başarısız hırsızlığa ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz: