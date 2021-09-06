Kripto para, blokzincir, DeFi, Bitcoin, Ethereum derken kafalar iyice karıştı değil mi? Merak etmeyin, herkesin kafası karışık. Neyse ki konunun uzmanları bu yeni yeni hayatımıza giren kavramları anlatan videolar paylaşıyorlar. Gelin kripto para dünyası hakkında kafanızdaki soru işaretlerini giderecek YouTube kanallarına yakından bakalım.

Zengin ediyor, dolandırıyor, geçici heves, kandırma derken bir anda hiç bu işlerden anlamayan insanlar bile kripto para, blokzincir, DeFi, Bitcoin, Ethereum gibi kavramların içinde buldular kendilerini. Hayatımızda ilk kez böyle şeyler duyduğumuz için de kafalarımız bir hayli karışık. Kafalarımız karışmakta haklı çünkü kripto para nedir anlamak için hem teknolojiden hem de ekonomiden anlamak gerekiyor.

Kullanıcıların kripto para dünyası hakkındaki soru işaretlerini gören uzmanlar, konu hakkında bazı videolar paylaşarak durumu anlatmaya çalışıyorlar. Hatta bu konu üzerine odaklanan pek çok YouTube kanalı da bulunuyor. Listemize geçmeden önce belirtelim; kripto para hakkındaki bu YouTube kanallarını birer yatırım tavsiyesi olarak değil, birer bilgilendirme kanalı olarak inceleyin ve son kararı kendiniz verin.

Kripto para ve blokzincir hakkında YouTube kanalı tavsiyeleri:

Alp Işık

BlockchainIST Center

Coinkolik

Istanbul Blockchain Women

BiLira

Doruk İşmen

Muhabbit

Kriptoda

Usta yatırımcının değerlendirmeleri: Alp Işık

Kripto para ve blokzincir denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Alp Işık, bir süredir Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para dünyasını takip eden ve bu takibi sonucu edindiği bilgileri takipçileriyle paylaşan bir kripto para yatırımcısı. Alp Işık, haftalık olarak yaptığı canlı yayınlarda o hafta kripto para dünyasında yaşanan gelişmeleri paylaşıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor. Alp Işık YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Blockzincir araştırma ve geliştirme merkezi: BlockchainIST Center

BlockchainIST Center, kendini blockchain teknolojisi üzerine odaklanmış bir araştırma ve geliştirme merkezi olarak tanımlıyor. YouTube kanalında ücretsiz olarak sundukları bilgilendirme videolarının yanı sıra bu merkez, farklı kurum ve kuruluşlara da konu hakkında eğitimler veriyor. BlockchainIST Center’a göre amaçları, herkesi blockchain teknolojisi konusunda bilinçlendirmek. BlockchainIST Center YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Kripto para odaklı ekonomik kanalı: Coinkolik

Yayın hayatına 2016 yılında başlayan Coinkolik, kripto para odaklı ekonomi üzerine kurulu bir YouTube kanalı. Coinkolik, kripto para dünyasında yaşanan gelişmeleri takip ederek kullanıcılarıyla paylaşıyor. Kripto para teknolojisinde yaşanan son gelişmeler, yeni girişimler, güncel haberler ve fiyat analizleri Coinkolik YouTube kanalında bulabileceğiniz videolar arasında. Coinkolik YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Teknolojiye kadın eli değdi: Istanbul Blockchain Women

Teknoloji ve ekonomi dünyasındaki erkek egemen anlayışa karşı çıkan Istanbul Blockchain Women YouTube kanalı yayın hayatına 2018 yılında başladı. Yayın hayatı boyunca blokzincir teknolojisi başta olmak üzere teknoloji alanındaki gelişmelere dair videolar paylaşıyorlar. Istanbul Blockchain Women kanalında paylaşılan videoların pek çoğu, henüz bu işe yeni başlayanların bile kolayca anlayabileceği temel bilgiler sunuyor. Istanbul Blockchain Women YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin kripto para birimi: BiLira

TRYB kısaltması ile kripto para borsalarında bulabileceğiniz BiLira, Türkiye’nin ilk blokzincir tabanlı stabil kripto para birimi. BiLira YouTube kanalı ise hem bu kripto para birimini hem kripto para dünyasını hem de blokzincir teknolojisini anlatan videolar sunuyor. BiLira YouTube kanalında güncel gelişmeleri takip edebileceğiniz gibi bu farklı dünya hakkında pek çok temel bilgiye de ulaşabilirsiniz. BiLira YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Kripto para dünyası ve blokzincir teknolojisi: Doruk İşmen

17 Haziran 2017'de blockchain ve kripto para ile tanıştığını ve onun için her şeyin o andan sonra değiştiğini söyleyen Doruk İşmen, kripto para dünyasını ve blokzincir teknolojisini yakından takip ederek güncel gelişmeleri takipçileriyle paylaşan bir YouTube kanalı. Doruk İşmen YouTube kanalında güncel gelişmeleri takip edebileceğiniz gibi bu farklı dünya hakkında pek çok temel bilgiye de ulaşabilirsiniz. Doruk İşmen YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Blokzincir teknolojisi ve merkeziyetsizlik kavramı: Muhabbit

Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para birimlerini yakından takip ederek bunlarla ilgili gelişmeleri takipçileriyle paylaşan Muhabbit YouTube kanalı, kripto para birimlerinin yanı sıra blokzincir teknolojisi ve merkeziyetsizlik kavramı üzerine de özgün içerikler üretmeyi hedefleyen bir kanal. Muhabbit YouTube kanalında güncel gelişmelere, bu farklı dünya hakkında pek çok temel bilgiye ve içerik üreticilerinin kişisel deneyimlerine ulaşabilirsiniz. Muhabbit YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Teknoloji ve kripto para incelemeleri: Kriptoda

kriptoda.com internet sitesinin YouTube kanalı olan Kriptoda, Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para birimlerini yakından takip ederek bunlarla ilgili gelişmeleri takipçileriyle paylaşıyor. Kriptoda YouTube kanalında güncel kripto para gelişmelerinin yanı sıra teknolojinin farklı alanlarına dair incelemeler ve bu farklı dünya hakkında pek çok temel bilgi de bulabilirsiniz. Kriptoda YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Kripto para dünyası ve blokzincir teknolojisi hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bazı YouTube kanallarını listeledik ve kısaca takipçilerine sundukları videolardan bahsettik. Listemizdeki YouTube kanallarını bir yatırım tavsiyesi olarak değil, birer bilgilendirme kanalı olarak inceleyin ve son kararı kendiniz verin.