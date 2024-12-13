2024 yılında hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan birçok gelişmeye maruz kaldık. Markaların pazarlama kampanyaları da bu alanda kendini göstermeyi ihmal etmedi tabii. Bu içerikte, 2024 yılına damga vuran pazarlama kampanyalarından bahsedeceğiz.

Çağımızın hızla değişen dinamikleriyle birlikte markalar tüketicilerin kalbine giden yolda yaratıcılığın sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

E bizlere de markaların yaratıcılıklarını yarıştırdıkları, kıvrak zekâların ürünü olduğu belli olan kampanyaları keyifle takip etmek kalıyor. Gelin bu yıl en çok ses getirenlerden bazılarını inceleyelim.

Lexus’sun görünmezliği görünür kıldığı başarılı kampanya ile başlayalım.

Lexus, 2024 model LBX’i tanıtmak için Londra’da gerçekleştirdiği gerilla pazarlama kampanyasında oldukça basit ama etkili bir yöntem kullandı.

Amsterdam’ın en ünlü lüks alışveriş caddesi olan P.C. Hoofstraat’ta yer alan sıradan bir park yeri, Lexus LBX’in sergilendiği sıra dışı bir sergi salonu gibi kullanıldı.

Kampanyanın en ilgi çekici yanıysa Lexus’un bu başarılı kampanyada yaptığı tek şeyin yeni model aracını sıradan bir şekilde park etmesiydi.

Samsung’un Apple’ın mağaza açılışı esnasında yaptığı sataşmalı kampanya da ses getirenlerden.

Samsung, Apple’ın Malezya’daki ilk mağazasının açılışında çarpıcı bir pazarlama stratejisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Apple’ın mağazasına en yakın metro istasyonunun isim haklarını satın alarak “Samsung Galaxy” istasyonu olarak yeniden markalayan Samsung, bu alanda kapsamlı reklamlarla ziyaretçileri kendi ürünleriyle buluşturarak sektörde büyük yankı uyandırmıştı.

Bu yaratıcı hamle, hem sosyal medyada viral olmuş hem de Samsung’un rekabeti zekice ve mizahi bir şekilde ele aldığını bir kez daha göstermişti…

Wendy’s’in McDonald’s’a sataştığı kampanyası da çok konuşulmuştu.

McDonald’s’ın dondurma makinelerinin bozuk olmasıyla ilgili yıllardır süren şikâyetleri eşsiz bie pazarlama kampanyasına dönüştüren Wendy’s yaptığı çalışma ile büyük ilgi çekti.

Wendy’s, bu duruma tepki olarak McBroken.com adlı sitede, dondurma makinesi çalışmayan McDonald’s şubelerinin yanına kendi şubelerini ekletti ve müşterilere alternatif sundu.

Ek olarak, McDonald’s şubelerinin önüne dondurma arabaları yerleştirerek “The Frosty Fix” kampanyasını başlattı ve dondurmasını sadece 1 dolara sunarak sosyal medyada büyük yankı uyandıran zekice bir rekabete imza attı.

İstediği başarıya ulaştı mı tartışılsa da Burger King’in ismini “BÖRGIR” olarak değiştirdiği kampanyası da bayağı konuşulmuştu.

Burger King, Türkiye’deki marka adını esprili bir şekilde Türkçe okunuşu olan “BÖRGIR” olarak değiştirerek dikkatleri üzerine çekmiş ve bir süre gündemde kalmıştı.

Bu isim değişikliği ve destekleyen reklam kampanyası, markanın yerel tüketicilerle daha samimi bir bağ kurma ve onların markayı sahiplendiği söylemi vurgulama stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmişti.

Merak uyandıran ve sosyal medyada geniş yankı bulan bu adım, Burger King’in tüketici sadakatini artırmak, çeşitli sebeplerle onlarla bir çeşit duygusal bağ kurmak ve rakiplerinden ayrışmak için tasarlanmış bir yerelleşme stratejisiydi.

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