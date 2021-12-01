2019 yılından beri 25 kuruşa satın alınan market poşetlerine yüzde 100 yapılabileceği konuşuluyor. Yetkililere göre zincir marketler, poşet satışlarından kar edemez hale geldi ve bu durumun 50 kuruşluk fiyatlandırma ile ortadan kalkacağını düşünüyorlar.

Türkiye'de 2019 yılında bir karar alınmış, bu karar kapsamında market alışverişlerinde kullanılan poşetlerin ücretli hale getirilmesine karar verilmişti. Karara göre vatandaşlar, markette satın aldıkları ürünleri poşetle taşımak istediklerinde, poşet başına 25 kuruş ödeme yapacaklardı. Gelen son haberler, 2022 yılında poşet ücretlerine zam gelebileceğini gözler önüne seriyor. Hem de görülmemiş düzeyde...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın liderliğinde konuyla ilgili bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı kapsamında poşet fiyatlarının ne kadar olacağı görüşüldü. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu da toplantıya katılan isimlerden bir tanesiydi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yavuz Eroğlu, zincir marketlerin naylon poşetlere yüzde 100 zam gelmesi gibi bir taleplerinin olduğunu söyledi.

Naylon poşetin fiyatı 50 kuruşa çıkabilir mi?

Yavuz Eroğlu, zincir marketlerin neden yüzde 100 zam istediklerini de açıkladı. Yetkili isim tarafından yapılan açıklamalara göre tüketiciye 25 kuruşa satışlan poşet, yeniden değerleme oranlarına göre artık sadece devlete kazandırmaya başladı. Kendileri de kar etmek isteyen zincir marketler, bunun çözümünün yüzde 100'lük zam olacağını düşünüyorlar. Yavuz Eroğlu, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

2019 yılında ücretli poşet uygulaması başladığında 25 kuruşun 15 kuruşu devlete, 10 kuruşu ise marketçiye kalıyordu. 2020 yılına gelindiğinde yeniden değerleme oranına göre devlete giden pay 18 kuruşa çıktı ve markete 7 kuruş kalmaya başladı. 2021 yılında ise poşetin 19,6 kuruşu devlete, 5 kuruşu marketçinin cebine gidiyor. Özetle marketçiye kalan pay giderek azaldı ve şimdi gözler 2022 için yeniden değerleme oranına çevrildi. 2022’de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruş tamamen devletin kasasına gidecek ve marketlerin payı sıfırlanmış olacak. Bunun önüne geçmek isteyen zincir marketler, 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyor. Böylece 2019 yılından önce poşeti kendi parasıyla alıp müşterisine ücretsiz sunan Zincir Marketler, zam üzerinden poşetten para kazanmaya devam etmeyi hedefliyor.