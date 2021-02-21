Mars'taki İlk Helikopter Dünya ile İletişim Kurdu

Ingenuity adı verilen ve Mars'taki ilk helikopter olan araç, Perseverance yüzey aracının iniş yapmasının ardından Kızıl Gezegen'den Dünya'yı arayarak iletişime geçti.

NASA'nın Perseverance adlı Mars aracının pek çok ilki de gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Bu ilklerden biri de Mars'ta kullanılacak olan ilk helikopter olan Ingenuity'yi beraberinde götürmekti. Helikopterin görevi de başladı.

Uzmanlar tarafından dehşetin yedi dakikası olarak adlandırılan inişin başarılı şekilde tamamlanmasının ardından helikopter de faaliyetlerine başladı. Dünya ile ilk iletişimini de gerçekleştirdi. Helikopterin kontrolü Dünya'daki merkezde bulunuyor.

18 Şubat'ta başladı

NASA'nın Jet İtici Laboratuvarı, tesisin yerel saatiyle 18 Şubat öğleden sonra saat 06:30 aracın bağlantı sinyalini aldı. Mars Tanıma Yörünge Aracı adı verilen araç üzerinden gönderilen sinyaller, hem 2 kilogramlık aracın hem de ana istasyonunun normal şekilde çalıştığını duyurdu.

Cuma günü konuyla ilgili bir açıklama yapan Ingenuity Mars helikopter operasyonlarının başı Tim Canham, hem istasyonun hem aracın iyi çalıştığını, gözlerini daha sonra gerçekleştirilecek olan helikopter bataryalarının dolumuna çevirdiklerini ifade etti.

Güç yükleme prosedüründe, helikopterin altı lityum-iyon pervaneli araç bataryalarının, planlanan kapasitelerinin %30'u kadar doldurularak bir test gerçekleştirilecek. Elde edilecek olan veriler Dünya'ya gönderilecek. Böylece gelecekte batarya dolum süreçlerinin nasıl olacağı planlanacak.

Mars'ta helikopter uçurmak kolay değil

JPL yakın zamanda aracın bataryalarının doluluk oranını %35 seviyesine yükseltecek. Ayrıca Mars'ta sıcaklıklar çok düşük olduğu için helikopter sık sık bataryalarıyla kendini ısıtacak, böylece aracın donması riski ortadan kaldırılmış olacak.

Mars'ta helikopter uçurmak, bizim gezegenimizde helikopter uçurmaktan çok daha zordur. Zira hava sıcaklığı ve atmosfer yoğunluğu çok daha azdır. Bu nedenle de bu araştırmanın sonuçları bilim insanlarına çok önemli bilgiler verecektir.