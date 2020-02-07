Mars'ta Ölen İnsanların Bedenlerine Ne Olacak?

Elon Musk gibi fütürist girişimciler, insanoğlunun geleceğinin Mars’ta yattığına inanıyor. Fakat Kızıl Gezegen’i kolonize etmeden önce düşünülmesi gereken çok fazla şey var. Bunlardan biri de, orada ölecek olan insanların bedenleri.

Bir bilim insanı ve moda tasarımcısı, gelecekteki Mars kolonistlerinin karşılaşacağı az tartışılan sorunlardan birini çözmek için bir araya geldi: Ölen insanların bedenleri. İnsanoğlunun hoyratça tükettiği Dünyamız, her geçen gün ölüyor. Eğer insanlık küresel ısınma karşısında gerekli adımları atmazsa, gezegenimizin birçok noktası uzun vadede yaşanmaz hale gelecek.

Yaygın görüş, insanlığın eninde sonunda farklı gezegenlere yerleşeceği yönünde. En yakın ve gerçekçi hedef ise Mars. SpaceX ve Blue Origin gibi özel uzay şirketleri, Kızıl Gezegen’i kolonize etmenin hayalini kuruyor. Bilim kurgu filmlerindeki fantezilerin birer birer gerçek olduğu dünyamızda, artık hiçbir şey imkansız değil.

Mars'ta ölecek insanlar hakkında biyomühendisten açıklama:

Biyomühendis JJ Hastings ve moda tasarımcısı Pia Interlandi, Mars’ta ölecek olan insanların bedenlerine ne yapılması gerektiğini masaya yatırdı. İkili bu kapsamda, Hawaii Üniversitesi'nin Uzay Araştırmaları Analog ve Simülasyonu (HI-SEAS) tesislerinde çok katmanlı, biyolojik olarak parçalanabilen ipekten bir giysi tasarladı.

“İnsan geri dönüştürücüsü” adı verilen giysi, ölen kişinin vücudunu kompostlayarak, gübreleme tesisleri gibi şeyler için kullanılabilecek hammaddelere dönüştürüyor. Bu kulağa biraz tuhaf gelebilir; ancak Mars'taki kaynakların azlığı göz önüne alındığında, kolonistlerin ölen kişinin bedeni kullanmaları mantıklı bir hareket olacaktır. SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 2050 yılına kadar Mars'ta 1 milyon insanın yaşadığı devasa bir şehir inşa etmeyi planladığını söylemişti. Amerikalı girişimcinin bu hayali, gelecekteki uzay yolculukları için kritik bir öneme sahip olan Starship projesinin başarısına bağlı olacak.