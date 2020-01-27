NASA, Yıllık 188 Bin Dolar Maaşla Çalışacak Yönetici Arıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’taki toprak ve atmosfer örneklerini Dünya'ya getirmeyi amaçlayan Mars Sample Return (MSR) programına liderlik edecek kişiyi arıyor.

Önümüzdeki on yıl için tasarlanan Mars Sample Return (MSR) programı, Mars’taki kaya, toprak ve atmosfer örneklerinin Dünya'da gerçekleştirilecek testlerde analiz edilmesini amaçlıyor. NASA, daha önce Mars'a birkaç keşif aracı göndermişti; ancak gezici uzay robotlarının topladıkları hiçbir örnek gezegenimize ulaşamamıştı. MSR, bu durumu değiştirmeyi ve araştırmacılara Kızıl Gezegen’e dair yeni bakış açıları kazandırmayı vadediyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile iş birliği içinde yürütülen MSR programı, yıllar süren çalışmaların ardından nihayet şekilleniyor. NASA, bu özel programının her aşamasına liderlik etmesi için bir yönetici aradığını duyurdu.

MSR programına liderlik edecek kişi, yıllık 188 bin dolar maaş alacak

Yıllık 188 bin dolar maaşla işe başlayacak olan kişi, görev planlama aşamalarından tasarım ve geliştirmeye, fırlatmadan Mars misyonlarına kadar tüm programı denetlemekten sorumlu olacak. Adayların, uzay uçuşu programlarını yürütme deneyimine ve ilgili bir bilimsel alanda lisans derecesine sahip olmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi ise 5 Şubat.

NASA'nın Mars 2020 misyonunda görev alacak olan yeni gezicisi

NASA, Mars'a şimdiye kadar gezegenin toprak yapısını, iklimini, atmosferini ve daha fazlasını test edebilecek bir dizi teknoloji ile donatılmış toplam dört gezici gönderdi. Bu küçük ama yetenekli uzay robotları, Kızıl Gezegen’in sırlarını ortaya çıkarmaya yardımcı olan sayısız veriyi ve fotoğrafı Dünya’ya gönderdi. MSR programı ise Mars’taki toprak ve kaya örneklerini daha detaylı analizler için Dünya’ya getirmeyi amaçlıyor.

Projedeki ilk adım, temmuz ayında NASA'nın Florida’daki Cape Canaveral üssünden fırlatılacak Mars 2020 misyonu kapsamındaki roket olacak. İsmi mart ayında ilan edilecek olan gezici, Şubat 2021'de Mars'a inecek ve burada yaşam belirtileri arayacak. Toprak ve kaya örneklerini toplamak için gezegenin her yerine seyahat edecek olan gezici, atmosferik süreçlerin de analizini gerçekleştirecek.