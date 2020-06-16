Elektrikli Scooter Hizmeti Martı, Gözünü Formula E’ye Dikti

Elektrikli scooter kiralama hizmeti olarak bilinen Martı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Formula E sinyalleri verdi. Türkiye’ye mikro mobilite kavramını kazandıran girişim, yapılan paylaşımda "Martı Formula E Racing Team mi geliyor?" ifadelerini kullandı.

İstanbul içerisinde elektrikli scooter paylaşım girişimi olarak bilinen Martı, İstanbul’daki başarısının ardından geçtiğimiz aylarda Ankara’da ve İzmir'de de hizmet vermeye başlamıştı. Şehir genelinde binlerce Martı imzalı elektrikli scooter ile sosyal mesafenin korunamayacağı toplu taşıma araçlarına alternatif bir deneyim sunan girişim, bu kez gözünü Formula E’ye dikti.

Gün içerisinde resmi Instagram hesabından bir paylaşım yapan Martı Türkiye ekibi, Martı imzalı bir yarış arabasının model çiziminin yer aldığı görseli “Martı Formula E Racing Team mi geliyor?” notuyla paylaştı. Yapılan bu paylaşım, sosyal medyada da konuşuldu.

Martı, elektrikli bisiklet kiralamaya başladı:

Şehir içi yolculuklarda elektrikli scooter gibi sürdürülebilir mobil ulaşım çözümleri, bir süredir Avrupa ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Elektrikli scooter’lar, hem eğlenceli hem de daha çevre dostu bir ulaşım vadediyor. Bu hizmeti ülkemize getiren girişim olarak bilinen Martı, elektrikli scooter’lardan sonra geçtiğimiz aylarda elektrikli bisiklet de kiralamaya başlamıştı.

İlk etapta İstanbul’da Fenerbahçe – Bostancı sahil yolunda kullanıma sunulan Volta markalı elektrikli bisikletler, tıpkı elektrikli scooter modelleri gibi 1,99 TL açılış ücretine sahip. Kullanılan her dakika içinse yine elektrikli scooter’lardaki gibi 0,59 TL ücret talep ediliyor.

Çevre dostu ulaşım çözümleriyle vatandaşların beğenisini kazanan Martı’nın Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen elektrikli otomobil yarış serisi Formula E’de boy gösterip göstermeyeceğini henüz bilmiyoruz. Konuya dair herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.