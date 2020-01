Martin Scorsese, Taxi Driver ve The King of Comedy gibi filmlerinden ilham alan Todd Phillips'in Joker filmini henüz izlemediğini ve izlemeye gerek duymadığını söyledi.

Netflix'in The Irishman filmini yöneten Martin Scorsese yoğun bir yıl geçirdi. Ancak ünlü yönetmen, Todd Phillips'in yönettiği Joker filmini tartışmak için biraz zaman buldu. Efsanevi yönetmen aslında filmde yapımcı olacaktı ancak The Irishman yüzünden ayrılmak zorunda kaldı.

Joker'in yapımcılığını Scorsese'nin uzun süredir prodüksiyon ortağı olan Emma Tillinger Koskoff devraldı. Film beklentileri karşıladı ve dünya çapında 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Todd Phillips, Martin Scorsese'nin filmin başarısının arkasındaki ilham kaynağı olduğunu itiraf etse de, New York Times'a konuşan Scorsese, Joker filmi hakkında şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

Oscar yarışında The Irishman ile rekabet edecek filmler arasında favorileri sorulan Scorsese, henüz birçok filmi izleme şansı olmadığını, ancak Altın Palmiye ödüllü Parasite'ı izlediğini ve beğendiğini ifade etti. Bir dönem yönetmeyi düşündüğü Joker filmine de değinen Scorsese, Taxi Driver ve The King of Comedy gibi filmlerinden izler taşıyan Joker'ı henüz izlemediğini açıkladı.

Joker'den bazı klipler izlediğini, yapımcılığını değerlendirdiği süreçte senaryosunu okuduğu için filmi bildiğini söyleyen Scorsese, bu noktada Joker'ı izlemeye gerek duymadığını belirtti. Başarılı yönetmen, "Klipleri gördüm. Filmi biliyorum. Öyleyse, neden izlemeye ihtiyacım olsun? Anlıyorum. Güzel." ifadelerini kullandı.

Scorsese, bu yılın başlarında Marvel Sinematik Evreni'nin "sinema olmadığını" iddia ederek süper kahraman ve çizgi roman filmleri ile ilgili tartışmaların fitilini ateşlemişti. Bununla birlikte Joker, tüm zamanların en ikonik çizgi roman kötülerinden biri olmasına rağmen, filmin çizgi roman türüne göre çok farklı bir türde olduğunu kabul etmemiz gerek.