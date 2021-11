Chadwick Boseman'ın trajik ölümünün ardından T'Challa karakterine ne olacağı uzun bir süredir tartışma konusuydu. Bir programa konuk olan Marvel yetkilisi, T'Challa'nın '616 evreninde' bir daha olmayacağını söyleyerek tartışmalara son verdi.

Marvel Sinematik Evreni’nde geçen Black Panther filminde başkarakter T’Challa’yı canlandıran ünlü oyuncu Chaswick Boseman, 2020 yılında bir süredir gizli bir şekilde savaşmakta olduğu kansere yenilerek hayatını kaybetmiş ve hayranlarını yasa boğmuştu. Boseman’ın beklenmedik ölümü sonrasındaysa sevilen karakter T’Challa’nın akıbetinin ne olacağı konusu ise bir süredir belirsizliğini koruyordu.

Daha önce Bruce ‘Hulk’ Banner ve Tony Stark’ın en yakın arkadaşı Rhodey’i canlandıran oyuncuların değiştiğine şahit olduk- özellikle de Bruce Banner; Eric Bana, Edward Norton ve en sonunda da Mark Ruffalo olmak üzere üç farklı kişi tarafından canlandırıldı. Ancak bunların hepsi oyuncularla yaşanan bazı sorunlar sebebiyle yapılan değişikliklerdi; Boseman’ın T’Challa’sı ise bu durumun aksine çok seviliyordu. Marvel Geliştirme Başkan Yardımcısı Nate Moore ise, katıldığı bir yayın esnasında Black Panther tartışmasına son noktayı koydu.

T'Challa bir gün geri dönebilir

Ringerverse’e katılan Moore, Black Phanter’in yönetmeni Ryan Coogler ile bu konu hakkında konuştuklarını ve devam filmlerinde T’Challa karakteri için başka bir oyuncuyla çalışmayı düşünmediklerini, “MCU 616 evreninde T’Challa’yı görmeyeceksiniz. “ sözleriyle aktardı. Ancak Black Panther karakterinin Marvel ve siyahi topluluğu için önemini düşündüğümüzde bu, T’Challa’yı bir daha hiç görmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Bazılarınızın da bildiği üzere 616 evreni, Marvel evrenindeki ‘ana’ evren olarak geçiyor; ancak bunun dışında başka evrenler de mevcut. Loki dizisinde yaratılmış olan çoklu-evren (multiverse), sonsuz sayıda farklı Black Panther bulundurma potansiyeline sahip. Hatta buna benzer bir şekilde alternatif bir T’Challa’yı Marvel’ın What If...? çizgi dizisinde de görmüştük. Her ne kadar bu T’Challa’yı seslendiren Boseman olsa da, karakterler senaryo bakımından oldukça farklıydı. Bu sebeple, 616 evreninde olmasa dahi gelecekte başka evrenlerde yeni bir T’Challa ile karşılaşmamız söz konusu olabilir.

Ancak bu, uzun bir süre daha gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Black Panther: Wakanda Forever konsepti şu noktada ana hatlarıyla belirlenmiş gibi görünüyor ve burada herhangi bir T’Challa değişikliği de yapılmayacağı da kesin. Serinin devamındaysa Letitia Wright’ın karakteri Shuri'ye, Winston Duke’un M’Baku’suna ya da Lupita Nyong’un Nakia’sına odaklanılabileceği düşünülüyor.

Dolayısıyla, farklı bir aktör tarafından oynanan farklı bir T'Challa'nın bir gün geri dönmesi çoklu-evren sayesinde mümkün olabilir. Benzer bir duruma daha önce Nolan’ın The Dark Knight üçlemesinde Joker’e hayat veren Heath Ledger’ın vefatında şahit olmuştuk ki, DC evreni için oldukça önemli bir karakter olan Joker, bu olayın üzerinden 8 yıl geçmesinin ardından Jared Leto ile ekranlara geri dönebilmişti. Uzun lafın kısası, bir gün T’Challa’yı tekrar izleyebilecek olsak bile, bunun için daha uzun bir süre beklememiz gerekecek gibi gözüküyor.