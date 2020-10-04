PS5 deneyim etkinliğine katılan Japon yayın siteleri Dengeki Online ve 4Gamer, yeni nesil konsolla ilgili deneyimlerini paylaştılar. İki site de PlayStation 5'in fanlarının oldukça sessiz çalıştığını ve zar zor duyulduğunu belirtti.

Japon teknoloji devi Sony, merakla beklenen yeni nesil oyun konsolunu nihayet önümüzdeki ay içerisinde piyasaya sürecek. Şu anda birçok mağazada ön siparişler başlamışken Sony, konsolun piyasaya sürülmesinden önce Tokya'da PS5 deneyim etkinliği düzenledi. Düzenlenen bu etkinliğe katılan Japon yayın siteleri Dengeki Online ve 4Gamer, yeni nesil konsolu test etme fırsatı yakaladı.

Sony'nin bir önceki nesil PlayStation 4 oyun konsolları, çalışırken çıkardığı yüksek fan sesi nedeniyle bazı eleştiriler almıştı. Etkinlikte PlayStation 5'i Godfall ve Astro Playroom gibi sistemi zorlayacak yapımlarla test eden kaynaklar, yeni nesil konsolun böyle bir sorunu olmadığını ve gayet sessiz bir şekilde çalıştığını belirtti.

PlayStation 5'in fanları oldukça sessiz çalışıyor:

Bu noktada Dengeki Online'a göre ses seviyesi o kadar düşüktü ki konsolun açık olup olmadığını bile düşündüler. Sistemden yayılan sıcak havayı hissettiklerini söyleyen 4Gamer da benzer şekilde fanların çalışma sesinin zar zor duyulduğunu belirtti.

PlayStation 5 konsolunun soğutma sisteminin tam olarak nasıl çalıştığını şimdilik bilmiyoruz. Ayrıca PlayStation 4 Pro da yeni alındığında oldukça sessiz çalışırken birkaç aylık kullanımdan sonra fanlardaki seste önemli ölçüde artış yaşanıyordu. PlayStation 5'in de benzer şekilde birkaç aylık kullanımdan sonra daha gürültülü bir şekilde çalışıp çalışmayacağını görmek için uzun kullanım testlerini beklememiz gerekiyor.

PlayStation 5; yüksek hızlı SSD, dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikler, 3D ses desteği ve daha birçok yeni özellikle birlikte 19 Kasım 2020'de ülkemizde piyasaya sürülecek.