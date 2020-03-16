Maserati, Corona Virüsü Nedeniyle Üretimi Durdurdu

Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok otomobil üreticisi üretime ara verdiğini açıklamıştı. İtalyan firmaları da peş peşe üretimi durduruyordu. Zincirin son halkasıysa lüks araçlarıyla bilinen Maserati oldu.

Corona virüsü salgını dünya çapında yoğun önlemler alınmasına neden oldu. Pek çok ülkede insanların gerekmedikçe dışarı çıkmaması söyleniyor. Üreticiler de bu zorlu dönemde çalışmalarına ara veriyor.

Avrupa’da salgının en ağır şekilde hissedildiği ülke olan İtalya, lüks ve hızlı otomobiller üreten firmalarıyla biliniyor. Bu firmalardan ilk olarak Lamborghini üretime ara verdiğini açıklamış, onu da Ferrari takip etmişti. Son olarak da Maserati üretimi durdurdu.

Salgın, İtalya’yı ağır etkiledi:

İtalya, salgın nedeniyle en zor durumda kalan ülkelerden birisi. Ülkede bugüne kadar 21.000'den fazla vaka gözlendi ve 1.441 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşamın adeta durduğu ülkede Fiat Chrysler Automotive (FCA) üretimi durdurdu.

FCA İtalya ve Maserati, üretimi 27 Mart tarihine kadar durdurduklarını açıkladı. Bu durum İtalya’da Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori Carrozzerie, Grugliasco ve Modena tesislerini etkiledi. Ayrıca Sırbistan’daki Kragujevac ve Polonya'daki Tychy tesislerinde de üretim durdu.

Maserati etkilenen tek firma değil:

FCA'nın kararı sadece Maserati’yi etkilemedi. Her ne kadar süper otomobil üreticisinin bütün modelleri, yeni duyurulan Maserati MC20 de dâhil olmak üzere, bu karardan etkilense de FCA çatısı altında başka pek çok otomobil daha bulunuyor.

Karardan etkilenen firmaların arasında Alfa Romeo, Fiat, Jeep ve Lancia yer alıyor. Bu firmaların da bazı modellerinin üretimi duracak. Firmadan yapılan açıklamada, geçici duraklamanın COVID-19’a karşı önlem olarak yapıldığı söylendi. Firma, pazardaki talep normale döndüğünde üretime tekrar başlayacaklarını açıkladı.

FCA, ABD’de de çeşitli önlemler almaya başlamıştı. Fabrika içerisinde sosyal mesafe koymaya başlayan firma, aralar ve temizlik süreçleri de dâhil olmak üzere aktivitelerini yeniden şekillendirmişti. Ayrıca firma yetkilileri, çalışanların sağlık durumunu kontrol etmeye ve sağlık eğitimi vermeye başladıklarını açıklamışlardı.