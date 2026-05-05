Togg sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren yeni kampanya duyuruldu. Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, mayıs ayına özel finansman seçenekleri açıkladı. Kampanya kapsamında hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal filo müşterileri için farklı kredi avantajları sunuluyor.
Kampanyanın en dikkat çeken kısmı ise bazı versiyonlarda sunulan %0 faizli kredi seçeneği. Bunun yanında Togg, araç alımlarında 1.500 kWs değerinde 6 aylık şarj hediyesi de verileceğini açıkladı. Yani kampanya yalnızca kredi tarafında değil, kullanım maliyeti tarafında da avantaj sağlamayı hedefliyor.
Togg’un mayıs ayına özel kampanyası, markanın iki modeli olan T10F ve T10X için de geçerli olacak. Bireysel kullanıcılar tarafında T10F V2 ve T10F 4More versiyonlarında 1.000.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seçeneği sunuluyor. Bu pakette aylık ödeme 83.300 TL olarak açıklandı.
Bireysel Togg Finansman Seçenekleri
T10X Bireysel Finansman Seçenekleri
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Aylık Ödeme
|T10X V2
|750.000 TL
|12 ay
|%0,00
|62.500 TL
|T10X 4More
|1.000.000 TL
|12 ay
|%0,00
|83.300 TL
|T10X V2
|1.700.000 TL*
|48 ay
|%2,85
|76.293 TL
|T10X V1
|1.300.000 TL
|48 ay
|%2,83
|58.081 TL
|T10X 4More
|1.500.000 TL
|36 ay
|%2,83
|75.840 TL
T10F Bireysel Finansman Seçenekleri
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Aylık Ödeme
|T10F V2
|1.000.000 TL
|12 ay
|%0,00
|83.300 TL
|T10F 4More
|1.000.000 TL
|12 ay
|%0,00
|83.300 TL
|T10F V2
|1.700.000 TL*
|48 ay
|%2,85
|76.293 TL
|T10F V1
|1.300.000 TL
|48 ay
|%2,83
|58.081 TL
|T10F 4More
|1.500.000 TL
|36 ay
|%2,83
|75.840 TL
Filo Togg Finansman Seçenekleri
T10X Filo Finansman Seçenekleri
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Aylık Ödeme
|T10X V2
|750.000 TL
|12 ay
|%0,00
|62.500 TL
|T10X 4More
|1.000.000 TL
|12 ay
|%0,00
|83.300 TL
|T10X V2
|2.475.000 TL*
|48 ay
|%3,15
|103.536 TL
|T10X 4More
|3.200.000 TL*
|48 ay
|%3,16
|134.108 TL
|T10X V1
|2.300.000 TL
|48 ay
|%3,14
|96.157 TL
T10F Filo Finansman Seçenekleri
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Aylık Ödeme
|T10F V2 - T10F 4More
|1.000.000 TL
|12 ay
|%0,00
|83.300 TL
|T10F V2
|2.475.000 TL*
|48 ay
|%3,15
|103.536 TL
|T10F 4More
|3.200.000 TL*
|48 ay
|%3,16
|134.108 TL
|T10F V1
|2.300.000 TL
|48 ay
|%3,14
|96.157 TL
*Kredilendirilebilen toplam tutar, araç versiyonunun fiyatı ve bankaya göre değişiklik gösterebilir.
T10X tarafında da benzer bir tablo var. T10X V2 versiyonunda 750.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faizle aylık 62.500 TL ödeme seçeneği bulunuyor. T10X 4More versiyonunda ise 1.000.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faizle aylık 83.300 TL ödeme imkânı sunuluyor.
Bireysel kullanıcılara sunulan tek seçenek %0 faizli kredi değil. Daha yüksek kredi tutarı isteyenler için 48 aya kadar vadeli seçenekler de var. Örneğin T10F V2 ve T10X V2 için 1.700.000 TL kredi, 48 ay vade ve %2,85 faiz oranıyla aylık 76.293 TL ödeme planı sunuluyor.
6 aylık ücretsiz şarj hediyesi de kampanyaya dahil
Kampanyanın bir diğer önemli avantajı ise şarj hediyesi. Togg, mayıs ayına özel araç alan kullanıcılara 1.500 kWs değerinde 6 aylık şarj hediyesi verileceğini duyurdu. Bu hediyenin, aracın tesliminden itibaren 6 ay içerisinde kullanılması gerekiyor.
Togg’un kampanya görsellerinde haziran teslim vurgusu da yer alıyor. Sipariş vermek isteyen kullanıcıların Trumore uygulamasını kullanması gerekiyor. Kampanyanın sınırlı sayıda araç için geçerli olduğu da özellikle belirtiliyor.