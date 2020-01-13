Rob Dahm isimli bir YouTuber, 2016 yılından beri özel bir proje üzerinde çalışıyor. 405 kilometreden daha yüksek hıza ulaşabilen yasal bir Mazda RX-7 üzerinde çalışan Dahm, aynı zamanda bu RX-7'ye dört çeker özelliği eklemek istiyor.

Japonyalı otomobil üreticilerinden Mazda'nın en popüler modellerinden bir tanesi "RX-7". Aracın özellikle üçüncü nesli, hem araba yarışı oyunlarında hem de Hızlı ve Öfkeli isimli film serisinde tüm otomobilseverlerin gönlünü fethetti. Çünkü Mazda, bu modelinin üretiminde mükemmel bir mühendislik uygulamıştı.

Üçüncü nesil Mazda RX-7'nin belki de tek eksiği, dört tekerden çekiş desteğine sahip olmamasıydı. Ancak şimdi bir YouTuber, birkaç yıldır üzerinde çalıştığı projenin sonuna yaklaştı ve üçüncü nesil bir RX-7'yi, dört çeker hale getirmeye başardı. Geçtiğimiz günlerde dört çeker RX-7'nin ilk testlerini yapan YouTuber, deneme sırasında yaşadıklarını YouTube aboneleri ile de paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte o dört çeker Mazda RX-7

YouTuber Rob Dahm, 2016 yılından beri bu proje üzerinde uğraşıyor ve Mazda RX-7'nin dört çeker olması için çalışmalarını sürdürüyor. Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere RX-7, onca yıllık çabaya rağmen hala tam anlamıyla hazır değil ancak projenin önemli bir dönüm noktası başarıyla tamamlandı. Dahm, Mazda RX-7'ye dört rotor ekledi ve ilk denemesinde başarılı bir sürüş deneyimi yaşadı.

Dahm'ın bir hayali ve YouTuber, bu hayalini gerçekleştirmek için uzun zamandır bir çaba sarfediyor. Yaptığı açıklamalarda hala çok fazla işinin olduğunu söyleyen Dahm, şu ana kadar 175 bin doların (yaklaşık 1 milyon TL) üzerinde harcama yaptığını ancak saatte 405 kilometreden daha hızlı yol alabilen yasal bir araç üretmek için bu harcamaya değdiğini ifade ediyor.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız video, 4 çeker Mazda RX-7'nin nasıl bir performans sunabileceğini gözler önüne seriyor. Çünkü araç, henüz tamamlanmamış olmasına rağmen adeta bir canavar gibi bağırıyor. Ayrıca yine henüz açık olan kaputu, motora eklenen turbo sisteminin ne kadar hoş olduğunu da açıkça ortaya koyuyor. Dilerseniz artık sizleri, dünyanın ilk 4 çeker Mazda RX-7'si ile başbaşa bırakalım.

Dünyanın ilk dört çeker Mazda RX-7'sinin test videosu