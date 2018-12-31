2020 yılında teslimatlarına başlanacak olan yeni süper sport aracının tanıtımlarını yapan McLaren, bu olağanüstü aracı ile rakiplerini kıskandırdı.

Süper sport araçların iddialı üreticisi McLaren, yeni otomobili Speedtail ile ilgileri üzerine çekti. Sadece 106 adet üretilecek olan aracın daha şimdiden 106'sı da satıldı. Teslimatları 2020 yılında gerçekleşmesi planlanan otomobiller için, şirket üretimi hızlandırma kararı aldı. Her biri birbirinden farklı olacak bu göz alıcı otomobilleri tanıtırken, McLaren rakiplerine de biraz hava atmayı ihmal etmiyor.

McLaren sürücülerinin kendilerini özel ve tek hissedecekleri farklı dizaynlar ile bu araçları üretmeye başlayan firma, etkileyici tasarım öğeleri için az da olsa bilgilendirme yaptı. Üç farklı koleksiyon başlığı altında toplanacak bu otomobiller, koleksiyon içinde de farklılaştırılacak. Urbane, Visionary ve Dynamic isimli koleksiyonların her biri farklı bir ruh haline hitap edecek şekilde tasarlanmış.

Urbane koleksiyonunun seçimi sürücüleri, doğal mavi tonlar, alüminyum kaplamalar ve sofistike bir görüntü ile kucaklıyor. Visionary, İngiltere'nin denizcilik tarihinden esinlenerek ince ince dokunmuş detaylara sahip. Koyu mavi tonlarının ve nubuk koltukların yer aldığı iç tasarım, turuncu ve gümüş renklerin kucaklaştığı bir renk harmonisiyle paketlenmiş. Son olarak Dynamic koleksiyonu ise adından da anlaşılacağı üzere dinamizmi ve hareketi temsil edecek şekilde kırmızı bir gövde ile geliyor.

1000 beygirlik bir güç üretebilen bu canavar, ezber bozan bir de kabin tasarımına sahip. Sürücü koltuğunun tam ortada konumlandırıldığı araçta, yolcu koltukları ise sürücü koltuğunun sağında ve solunda yer alıyor. Hibrit bir araç olarak üretilecek olan Speedtail'in maksimum hızı ise 402 km/h olarak hedefleniyor.