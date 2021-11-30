Meal Box Benzeri Her Öğünü Evinize Getiren Yemek Servisleri

Yemek yapacak vaktiniz yoksa ama her öğün tavuk döner ya da pizza yemekten sıkıldıysanız sağlıklı ve besleyici menülerin her öğün evinize kadar gelmesine ne dersiniz? Son yıllarda sayısı giderek artan Meal Box ve benzeri hizmetlere gelin biraz daha yakından bakarak çalışma sistemlerini görelim.

Yemek yapmak zor bir iş, herkesin elinden gelmesi beklenemez. Elinden gelse bile yoğun bir çalışma temposu arasında birkaç saati yemek yapmaya ayırmak hiç de kolay değil. Peki, ne yiyeceğiz? Her gün dışarıdan tavuk döner ya da pizza söylemekten bıktıysanız her öğün evinize ya da iş yerinize sağlıklı yemeklerden oluşan bir menü getiren Meal Box ve benzeri hizmetleri kullanabilirsiniz.

Meal Box gibi hizmetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunun en büyük nedeni ise artık bırakın yemek yapmaya, yemek yemeye bile zor vakit buluyor olmamız. Bu tür servisler, fast food yemek kavramını hayatımızdan çıkararak hazır yemekler yesek bile sağlıklı bir hayat sürebilmemizin önünü açıyor. Her öğün evinize kadar sağlıklı yemekler servis eden Meal Box ve benzeri hizmetlere yakından bakalım.

Her öğün sağlıklı yemekler servis eden Meal Box ve benzeri hizmetler:

Meal Box

Habit

Rafinera

Juico

Fed Box

Masayı donatın: Meal Box

Meal Box, eve ya da iş yerine sıcak ev yemeği servis eden ilk hizmetlerden bir tanesi. Standart bir öğün menüsünün yanı sıra kurumsal işletmelere toplu servis ya da masayı baştan başa donatabileceğiniz özel evde yemek paketleri sunuyor. Bu konuda tercih tamamen size kalmış.

Kişiye özel tek kullanımlık kapları ile yemek sıcak ya da soğuk olarak belirli bir süre saklanabiliyor. Meal Box ile normal bir öğünün yanı sıra özel diyet paketi ya da yüksek proteinli paket alabiliyorsunuz. Yani dışarıdan yemek söyleyelim diye illa zararlı şeyler yemek zorunda değiliz.

Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin: Habit

Habit aslında yalnızca evinize yemek servisi yapan bir şirket değil, beslenme uzmanlarının belirlediği programlar çerçevesinde diyet yapmadan beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek sağlıklı yaşamanız için yardımcı olan geniş bir hizmet. Habit internet sitesi üzerinden bile bir diyetisyenle görüşmeniz mümkün.

Zeytinyağı kullanılarak pişirilen organik ürünlerden oluşan menüleri glutensiz, şekersiz ve katkısız ürünlerden oluşuyor. Yemeklerinizi dondurulmuş ya da sıcak olarak alabiliyorsunuz. Tercihinize göre belirli haftalık sürelerden oluşan paketlerden birini seçtikten sonra menüleriniz düzenli olarak evinize ya da iş yerinize geliyor.

Günlük gıdalarla hazırlanıyor: Rafinera

Uzun zamandır eve yemek servisi piyasasında olan Rafinera da yalnızca size her öğün yemek servisi yapmıyor. Beslenme uzmanları tarafından özel olarak hazırlanmış menüler sayesinde çok daha sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlıyor.

Diyetisyenler tarafından oluşturulan menüler, günlük gıdalarla hazırlanıyor. Gıda mühendisleri kontrolünde usta aşçılar tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek pişirilen yemek paketleri her sabah evinize ya da iş yerinize teslim ediliyor. Geri dönüşüm konusunda da hassas olan Rafinera, kutuları biriktirirseniz gelip sizden teslim alıyor.

SIkı bir detoks yapmak isteyenlere: Juico

Öğünlerinizde geleneksel yemekler tercih ediyorsanız Juico pek size göre değil ama sağlıklı beslenme konusunda kararlıysanız ve ara sıra detoks yaparak vücudunuzu arındırmak istiyorsanız tercih edeceğiniz en iddialı hizmet Juico olacaktır.

Juico haftalık diyet paketi, intermittent diyet paketi, çorba detoksu paketi ve sıvı detoksu paketi gibi özel beslenme menüleriyle müşterilerine özel programlar sunuyor. Juico uzmanlarıyla görüştükten sonra size en uygun menüyü seçerek detoks programınıza hemen başlayabilirsiniz.

Günlük kalori ihtiyacınıza göre hazırlanan menüler: Fed Box

Fed Box internet sitesini açtığınız zaman karşınıza günlük kalori ihtiyacınızı hesaplayabileceğiniz bir araç çıkıyor. Bu araç üzerinden boy, kilo, yaş, cinsiyet, spor aktivitesi gibi bilgilerinizi girdikten ve hedefinizi seçtikten sonra günlük almanız gereken kalori miktarı hesaplanıyor.

Yemek servisi hizmeti ise bu noktada devreye giriyor. Günlük almak istediğiniz kaloriye uygun bir menü seçiyorsunuz ve Fed Box, her gün diyetisyenler tarafından düzenlenerek usta aşçılar tarafından pişirilen bu yemekleri taze bir şekilde evinize ya da iş yerinize kadar getiriyor.

Meal Box ve benzeri hizmetlerin avantajları nelerdir?

Maalesef artık pek çoğumuz geleneksel ev yaşantısından kopmaya başladık. Sabahın köründe evden çıkıyor, saatlerce işe gitmeye çalışıyor, güneş görmeden çalışıyor, saatlerce eve gitmeye çalışıyor ve akşam saatinde evde oluyoruz. Bu süreçte pek çok kişi bırakın yemek yapmak, yemek yemeye bile zor vakit buluyor.

Her öğünü evinize ya da iş yerinize getiren Meal Box benzeri hizmetler, bu süreçte kaybetmeye başladığımız sağlığımıza odaklanıyor. Kabul edelim, fast food ve diğer hazır yemekler pek de yararlı değil ve uzun vadede sağlığımıza olumsuz etkileri oluyor. Ara sıra ev yemeği yemek hepimize iyi gelecek.

Üstelik bu tür hizmetler, müşteri isteklerini ön plana tutmalarıyla dikkat çekiyorlar. Mayonez istemediğinizi söylediğiniz halde inatla dürümünüze mayonez sıkan işletmeler gibi değil. Beslenme uzmanlarının hazırlanan öğünlerde imzalarının olması pek çok açıdan insanın içini rahatlatıyor diyebiliriz.

Her öğün evinize kadar sağlıklı ev yemekleri servis eden Meal Box ve benzeri hizmetleri inceledik ve çalışma sistemlerinden bahsettik. Eve ve iş yerine sağlıklı yemekler servis eden bu tür hizmetler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.