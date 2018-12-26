  • MEB Kaynakları Bilgilere Göre Bazı Liseler 3, Bazıları 4 Yıl

MEB Kaynakları Bilgilere Göre Bazı Liseler 3, Bazıları 4 Yıl Oluyor

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, yeni dönemde her lise için ayrı bir öğrenim süresi belirlenecek.

Son günlerin yoğun tartışılan gündemlerinden biri olan, liselerin standart olarak 3 yıla düşürüleceğine dair yeni haberler var. Buna göre yeni dönemde ciddi bir sistem değişikliğine gidilerek farklı liselerde farklı eğitim öğretim süresi belirlenecek.

Yeni Dönemde Lise Dönemi Projesi

  • Eğitim modeli üzerinde yaklaşık 1 yıldır çalışılıyor. 2023 yılında bu projenin ilk öğrencileri alınmış olacak.
  • Üniversite sınavının ve üniversitelerde meydana gelen yığılmaların önüne geçilmesi planlanıyor.
  • Yeni model, Almanya'daki Abitur Diploma Programından esinlenerek dizayn ediliyor. Liseler iki çeşite indirilecek: Normal Lise ve İleri Lise. 
  • 4 yıllık liselerde son sınıfın sadece sınava hazırlık süreci olacağı yalanlandı.

  • 4. sınıfta da müfredat devam edecek ancak sınava hazırlık tarafına daha fazla ağırlık verilecek.
  • Üniversite okumak yerine erken iş hayatına atılmak isteyen öğrenciler, 3 yılda liseyi bitirip direkt olarak iş hayatına atılabilecek.
  • Yeni süreçte meslek liseleri ile ilgili de bir değişiklik var: Buna göre meslek lisesi mezunları, iş hayatına atılmak istemiyorsa farklı bir sınava tabi tutulacak.

Yeni planlama ile zaman çizelgesi şu şekilde olacak:

Okul öncesi: 1 yıl (5 yaş)

İlkokul: 5+1 yıl (6-11 yaş)

Ortaokul: 3 yıl (12-14 yaş)

Normal Lise: 3 yıl (15-17 yaş)

İleri Lise: 3+1 yıl (15-18 yaş)
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Kaynak : https://www.haberturk.com/liseler-3-yil-mi-oluyor-2273002
Etiketler: lise, milli eğitim bakanlığı
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