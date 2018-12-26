MEB Kaynakları Bilgilere Göre Bazı Liseler 3, Bazıları 4 Yıl

Son günlerin yoğun tartışılan gündemlerinden biri olan, liselerin standart olarak 3 yıla düşürüleceğine dair yeni haberler var. Buna göre yeni dönemde ciddi bir sistem değişikliğine gidilerek farklı liselerde farklı eğitim öğretim süresi belirlenecek.
Yeni Dönemde Lise Dönemi Projesi
- Eğitim modeli üzerinde yaklaşık 1 yıldır çalışılıyor. 2023 yılında bu projenin ilk öğrencileri alınmış olacak.
- Üniversite sınavının ve üniversitelerde meydana gelen yığılmaların önüne geçilmesi planlanıyor.
- Yeni model, Almanya'daki Abitur Diploma Programından esinlenerek dizayn ediliyor. Liseler iki çeşite indirilecek: Normal Lise ve İleri Lise.
- 4 yıllık liselerde son sınıfın sadece sınava hazırlık süreci olacağı yalanlandı.
- 4. sınıfta da müfredat devam edecek ancak sınava hazırlık tarafına daha fazla ağırlık verilecek.
- Üniversite okumak yerine erken iş hayatına atılmak isteyen öğrenciler, 3 yılda liseyi bitirip direkt olarak iş hayatına atılabilecek.
- Yeni süreçte meslek liseleri ile ilgili de bir değişiklik var: Buna göre meslek lisesi mezunları, iş hayatına atılmak istemiyorsa farklı bir sınava tabi tutulacak.
Yeni planlama ile zaman çizelgesi şu şekilde olacak:
Okul öncesi: 1 yıl (5 yaş)
İlkokul: 5+1 yıl (6-11 yaş)
Ortaokul: 3 yıl (12-14 yaş)
Normal Lise: 3 yıl (15-17 yaş)
İleri Lise: 3+1 yıl (15-18 yaş)