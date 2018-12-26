MEB Kaynakları Bilgilere Göre Bazı Liseler 3, Bazıları 4 Yıl

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, yeni dönemde her lise için ayrı bir öğrenim süresi belirlenecek.

Son günlerin yoğun tartışılan gündemlerinden biri olan, liselerin standart olarak 3 yıla düşürüleceğine dair yeni haberler var. Buna göre yeni dönemde ciddi bir sistem değişikliğine gidilerek farklı liselerde farklı eğitim öğretim süresi belirlenecek. Yeni Dönemde Lise Dönemi Projesi Eğitim modeli üzerinde yaklaşık 1 yıldır çalışılıyor. 2023 yılında bu projenin ilk öğrencileri alınmış olacak.

Üniversite sınavının ve üniversitelerde meydana gelen yığılmaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Yeni model, Almanya'daki Abitur Diploma Programından esinlenerek dizayn ediliyor. Liseler iki çeşite indirilecek: Normal Lise ve İleri Lise.

4 yıllık liselerde son sınıfın sadece sınava hazırlık süreci olacağı yalanlandı. 4. sınıfta da müfredat devam edecek ancak sınava hazırlık tarafına daha fazla ağırlık verilecek.

Üniversite okumak yerine erken iş hayatına atılmak isteyen öğrenciler, 3 yılda liseyi bitirip direkt olarak iş hayatına atılabilecek.

Yeni süreçte meslek liseleri ile ilgili de bir değişiklik var: Buna göre meslek lisesi mezunları, iş hayatına atılmak istemiyorsa farklı bir sınava tabi tutulacak. Yeni planlama ile zaman çizelgesi şu şekilde olacak: Okul öncesi: 1 yıl (5 yaş) İlkokul: 5+1 yıl (6-11 yaş) Ortaokul: 3 yıl (12-14 yaş) Normal Lise: 3 yıl (15-17 yaş) İleri Lise: 3+1 yıl (15-18 yaş) ​ İLGİLİ HABER Milli Eğitim Bakanlığı, Yapay Zeka Temalı Robot Yarışması Düzenleyecek

Kaynak : https://www.haberturk.com/liseler-3-yil-mi-oluyor-2273002

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