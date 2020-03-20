Uzaktan Eğitimin Adresi EBA’ya Erişimde Bilmeniz Gerekenler

23 Mart 2020 tarihinden ilk, orta ve lise kademelerinde öğrenim gören tüm öğrenciler için uzaktan eğitim dönemi başlayacak. Bu noktada uzaktan eğitimin adresi EBA'ya erişim için bilmeniz gereken şeylere bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA); öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin eğitim içeriklerine ulaşmasını sağlayan bir çevrimiçi sosyal eğitim platformu olarak biliniyor. Son zamanlarda uzaktan eğitimle gündeme gelen bu platformda, 23 Mart tarihinden itibaren ilk, orta ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler için uzaktan dersler verilecek.

1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenim kademelerinin derslerinin yer aldığı EBA hakkında eğitimcilerden öğrencilere kadar pek çok kişinin aklında soru işaretleri bulunuyordu. Biz de bu içeriğimizde akıllara takılan EBA giriş yapma, EBA şifresi alma ve EBA TV frekans bilgileri gibi soruların yanıtlarını vereceğiz.

EBA’ya nasıl giriş yapılır?

Öğrenci, öğretmen ve veli olmak üzere üç farklı oturum açma seçeneği bulunan EBA’da öğretmenler, MEBBİS ya da e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yapabilirler. Bunun için buraya tıkladıktan sonra yönlendirildiğiniz sayfanın sağ üst kısmında yer alan 'Öğretmen' seçeneğine tıklamanız ve açılan sayfada yer alan giriş seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor.

Öte yandan veliler ve öğrenciler de açılan ilk sayfada 'Öğrenci' veya 'Veli' seçeneğini seçtikten sonra MEBBİS ya da e-Devlet bilgileriyle platforma giriş yapabiliyor.

EBA şifresi nasıl alınır?

EBA hesabına şifre almak için öncelikle bu bağlantıya tıklayınız. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, öğrenci numaranızı, nüfus cüzdanı seri numaranızı ve sitede yer alan güvenlik kodunu girdikten sonra şifre alabilirsiniz.

EBA TV frekans bilgileri:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın resmi Twitter hesabından konu hakkında paylaştığı TV frekans bilgileri şu şekildeydi:

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal TRT EBA TV Lise: TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal TRT EBA TV Lise HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

EBA’da öğrenciler, MEB ile uyumlu müfredat derslerini takip edebilmenin yanı sıra sistemde yer alan daha birçok özellikten faydalanabiliyor. AYT ve LGS’ye yönelik binlerce örnek sorudan oluşan performans testlerinden eğitim içeriğine daha pek çok özellik, EBA üzerinde öğrencileri bekliyor.