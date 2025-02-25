MediaTek, orta üst segment telefonları hedefleyen yeni işlemcileri Dimensity 7400 ile Dimensity 7400X'i duyurdu. Peki bu işlemciler, telefonlara hangi yenilikleri getirecekler?

Tayvanlı yarı iletken devi MediaTek, düzenlediği bir etkinlikte yeni işlemcilerini duyurdu. Dimensity 7400 ve Dimensity 7400X olarak isimlendirilen bu işlemciler, orta üst segment telefonlarda kullanılacak. Peki MediaTek'in yeni işlemcileri neler vadediyor?

TSMC'nin 4 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerde dört adet Cortex-A78 çekirdeği (2.6 GHz), dört adet de Cortex-A55 çekirdeği (2.0 GHz) bulunuyor. Her iki işlemcide de Mali-G615 MC2 GPU görüyoruz. Ayrıca MiraVision 955 ekran motoru, her iki işlemcide de 120 Hz'de WFHD+, 144 Hz de FHD+ görüntü desteği sunuyor. Tüm bunlara ek olarak Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 bağlantı destekleri de bu işlemcilerde yer alacak.

Yapay zekâ tarafında önemli iyileştirmeler var

MediaTek'in yeni işlemcileri, en çok da yapay zekâ performanslarıyla dikkat çekecek gibi görünüyorlar. Bu bağlamda; işlemcilerin yapay zekâ işleme üniteleri olan APU 655, önceki nesil işlemcilere göre yüzde 15'lik performans artışı vadediyor. Öte yandan; MediaTek'in yeni işlemcileri yapay zekâ destekli otomatik odaklama, EIS ve donanım tabanlı yüz tanıma özellikleriyle kamera cephesinde de iyi işler çıkaracaklar. Kamera demişken, bu işlemcilerin 200 MP'ye kadar sensörleri desteklediğini söyleyelim. 30 fps'de 4K HDR video çekimleri de yapılabilecek.

MediaTek Dimensity 7400 ile MediaTek Dimensity 7400X arasındaki temel fark, hedeflediği cihazlar olacak. Teknoloji şirketleri, MediaTek Dimensity 7400X'i daha çok katlanabilir ekranlı telefonlarda tercih edecekler. Zira bu işlemci MediaTek Dimensity 7400'den ince olacak şekilde tasarlandı. Ayrıca bu işlemci, daha büyük ekranlı telefonlardaki çoklu görevler için özel olarak optimize edildi.