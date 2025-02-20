Apple'ın iPhone 16e ile iPhone 16'da kullandığı A18 işlemcinin tam anlamıyla aynı olmadığı tespit edildi. Peki işlemci arasında nasıl farklılıklar var?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz akşam yayımladığı bir basın bülteni ile iPhone 16e isimli yeni telefonunu duyurdu. iPhone SE'nin yerine geçen telefon, sunduğu özellikler ve kabul edilebilir fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Apple, iPhone 16e'nin A18 işlemciyle çalıştığını açıkladı. Ancak şirketin resmî internet sitesinde yer alan bilgiler, bu işlemci ile iPhone 16'daki A18 işlemcinin birebir aynı olmadığını gözler önüne serdi. Apple, iPhone 16e'de orijinal A18'in bir tık daha cılız bir versiyonunu kullanmıştı.

İşte orijinal A18 ile iPhone 16e'nin A18 işlemcisi arasındaki farklar

Özellik iPhone 16e iPhone 16 CPU 6 çekirdek 6 çekirdek GPU 4 çekirdek 5 çekirdek Neural Engine 16 çekirdek 16 çekirdek

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere A18 işlemciler arasındaki temel fark, GPU çekirdeklerinden geliyor. iPhone 16'da 5 GPU çekirdeği bulunurken iPhone 16e'de 4 GPU çekirdeği bulunuyor. Bu da iPhone 16'nın grafik performansı açısından bir tık daha iyi olacağı anlamına geliyor. Tabii bu önemli mi? Açık konuşmak gerekirse telefonların fiyat farkını göz önünde bulunduracak olursak kabul edilebilir.

iPhone 16e modelini nasıl buldunuz? Fiyatı ve özellikleri sizi cezbetti mi? Konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.

iPhone 16e'nin tüm özellikleri ve fiyatı için: