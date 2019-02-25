Helio M70, 2G'den 5G'ye Kadar Tüm Bağlantıları Destekleyecek

MediaTek, MWC 2019 kapsamında Helio M70 modeminin tanıtımını yaptı. Yeni modemin en çok dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi 2G'den 5G'ye kadar tüm bağlantı hızlarını destekleyecek olması.

MediaTek, MWC 2019 kapsamında 2020’de çıkacak 6 GHz spektrumu altındaki 5G cihazlar için 5G geliştirmelerinin duyurusunu yaptı. Akıllı evler için 5G veri transferi yapabilen, 5G veri hızı 4,2 Gpbs olan Helio M70 5G modemleri de tanıtıldı.

MediaTek, bu sene içerisinde satışa sunulması beklenen modemin çıkış hızını artırmak için müşterileri, ağları ve teknoloji tedarikçileriyle sıkı bir ilişki içerisinde. MediaTek Kablosuz İletişim Bölümü Genel Müdürü TL Lee “Üreticilere 5G deneyimini kullanıcılarına ulaştırabilmeleri için ultra hızlı bağlantı ve akıllı enerji tasarrufları sunuyoruz” dedi. Kapsamlı 5G çözümlerinin yeni nesil premium cihazlara güç vereceğini dile getiren Lee, tüm kullanıcılara genişbant internet hızını da sunabileceklerini ifade ediyor.

Şirketin ilk nesil 5G çözümlerinden olan Helio M70 modemi LTE ve 5G bağlantılarıyla birlikte geliyor. Modem kullanıcılarına ayrıca dinamik güç paylaşımı ve 2G’den 5G’ye kadar hücresel bağlantı desteği sunuyor.

MediaTek, daha geniş pazarlara ulaşmak için 5G bağlantısında 6 GHz’in altını hedefliyor. 6 GHz altındaki frekans bandının tercih edilmesinin sebebi ise hem şehir hem de kırsal ortamlarda şu an için en ideal çözüm olması.

İşte Helio M70’in bazı kilit özellikleri:

Hız: 4,7 Gbps indirme ve 2,5 Gbps yükleme hızıyla birlikte kullanıcıların artan bağlantı taleplerine karşılık veriyor.

Standart Temeli: 3 GPP Rel-15 özellikleriyle uyumlu.

New Radio (NR) ve 4G LTE Bandı: 600 MHz ile 5 GHz arasındaki frekansları ve tüm TDD ve FDD bantlarını destekliyor. Ayrıca oldukça esnek bir spektrum desteği de sunuyor.

Çoklu Mod Desteği: 2G, 3G, 4G ve 5G bağlantıları ve dinamik güç paylaşımını destekliyor.

Akıllı Enerji Tasarrufu: Dinamik bant genişliği değiştirme teknolojisi, spesifik uygulamalar için gerekli olan 5G bant genişliğini bölüştürebiliyor.

Güçlü Bağlantı: High Power User Equipment (Güçlü Bağlantı Kullanıcı Donanımı) desteği bulunuyor.