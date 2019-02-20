Çin teknoloji firması Meizu, Weibo üzerinden yarın bir duyuru yapacağını açıkladı.

Çinli üretici Meizu, yeni bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili oyuncular, savaş alanına saat 10.00'da girmelisiniz. Yarın görüşmek üzere" şeklinde bir ifade kullandı. Meizu'nun tam olarak neyi tanıtacağını ya da ne açıklama yapacağını bilmek kolay gözükmüyor.

Son zamanlarda Meizu'nun iki tane yeni telefon tanıtacağı söylentileri dolaşıyordu ancak henüz hiçbiri piyasaya çıkmadı. Meizu Note 9 ve Meizu 16s beklenen iki cihaz ve yarın yapılacak duyurunun bu telefonlardan en az biriyle ilgili olması bekleniyor. Xiaomi, teknoloji dünyasını en son amiral gemisinin fiyatıyla şaşırttığından bu yana Meizu'nun rekabetçi bir fiyatla gelebileceğine dair geniş bir spekülasyon bulunuyor.

Meizu CEO'su Huang Zhang, Meizu forumunda Meizu 16s'in bazı özelliklerini açıklamıştı. Huang Zhang’in aktardığı göre, Meizu 16s 6,2 inçlik bir ekran kullanacak. Ekran genişliği ise 19,5:9 oranında olacak. Ayrıca Xiaomi Mi 9'daki gibi Corning Gorilla Glass 6'nın standart olarak telefonla birlikte gelmesi bekleniyor.

Batarya kapasitesi noktasında Meizu 16th Plus'ta kullanılan 3640 mAh'lik pile benzeyen 3600 mAh'lik bir pil geliyor. Huang Zhang ayrıca, Meizu 16s'in Mart ayında seri üretime gireceğini ve Nisan ayında piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Telefonun fiyatının ise Xiaomi Mi 9'dan (3300 yuan, 491 dolar) biraz daha yüksek olması bekleniyor. Sonuç olarak Meizu'nun yarın açıklayacağı haber, Meizu 16s modelinin piyasaya çıkış tarihi olacak gibi görünüyor.