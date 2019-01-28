Meizu CEO'su, şirketin yeni amiral gemisi olacak 16S hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ekran oranları yalnızca Meizu 16S için değil, tüm cep telefonları için büyük bir problem. Her ne kadar çentik gibi büyük değişimler yaratılsa bile ekran gövde oranı pek yeterli değil. Açılır kamera, kızaklı ekran, çift ekran gibi seçenekler ise kullanıcıların isteğini pek karşılamıyor. Uzun süredir beklenen Meizu 16S ise tüm bu beklentileri karşılayacak gibi görünüyor.

Meizu 16S Özelliklerine Genel Bir Bakış

Yeni çıkacak olan bu akıllı telefonunun size göre olup olmadığını görmek için bazı özelliklerine bakmanızı öneriyoruz. İşte Meizu'nun CEO'su Huang Zhang tarafından yapılan açıklamada yansıyan bazı detaylar:

Meizu 16'nınkinden 1,5 mm daha küçük alt çerçeve

4.000 mAh batarya

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci

6,2 inçlik geniş bir ekran

Yukarıda bulunan özellikler resmi olarak açıklananlar arasında bulunuyor. Detaylara dikkat edildiğinde Meizu markasının bataryaya da büyük önem verdiği görülüyor.

Meizu 16S Fiyatı Ve Diğer Özellikleri

Bu modelle ilgili çok beğeneceğiniz bir haberimiz daha var. Meizu 16S, çerçevesiz ekran kullanacak. Böylece çok şık bir tasarım elde edilecek. Sektörde güçlü bir konuma ulaşmayı başaran Meizu, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Şu an için satış fiyatının 445 dolar olacağını söyleyebiliriz.