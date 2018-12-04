Meizu'nun Uygun Fiyatlı Telefonu C9, Yarın Tanıtılıyor

Meizu yarın Hindistan'da gerçekleştireceği lansman için hazırlıklarını sürdürüyor.

Meizu beklenmedik bir şekilde kendi internet sitesinde Meizu C9 akıllı telefonunu, Amazon Hindistan üzerinden satın alma seçeneğiyle listeledi. Meizu, C9 akıllı telefonunu tanıtacağı lansmanını 5 Aralık'ta (yarın) düzenleyecek. Gerçekleştirilecek olan lansmanda aynı zamanda Meizu 16 ve Meizu 16X'in de duyurulması bekleniyor.

Meizu C9; 5.45 inçlik, 18:9 en boy oranlı, HD+ ve çentiksiz (kalın çerçeveli) ekranıyla karşımıza çıkarken, ekranının üst tarafında bildirim ışığı, yakınlık sensörü, ahize ve 8MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığında selfie kamerası için yer bulunuyor. Cihazın arka tarafında ise bir adet 13MP çözünürlüğünde kamera ve LED flaş yer alıyor. Yüz tanıma ile kilit açma özelliğini içeren Meizu C9; 3000mAh batarya kapasitesiyle, 2GB RAM ile, 16GB artırılabilir (MicroSD ile 128GB'a kadar) depolamayla ve Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kullanıcıları karşılayacak.

Çift SIM kartı desteği bulunan Meizu C9, 4G desteğine de sahip olacak. Meizu'nun yarın Hindistan'da gerçekleştireceği lansman, YouTube ve Facebook üzerinden dünya geneline canlı yayın olarak aktarılacak. Ortaya çıkacak yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalın.