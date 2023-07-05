Mercedes-Benz, CLE ismini verdiği yeni coupe modelini tanıttı. Hayran bırakan tasarım ve özelliklerle gelen araç, E-Serisi ve C-Serisi coupe araçların yerini alırken BMW 4 ve Audi 5 gibi otomobillerin en büyük rakibi olacak.

Mercedes-Benz, görüntüsüyle otomobilseverlerin ağzının suyunu akıtacak yepyeni bir otomobille karşımızda. Alman otomobil devi, uzun süredir beklenen 2024 CLE Coupe modelini bugün resmen tanıttı.

Mercedes CLE Coupe, C-Serisi coupe ve E-Serisi Coupe modellerin yerini alacak. Hem tasarım hem de performans açısından dikkat çeken özelliklerle gelen yeni otomobil, BMW 4 Serisi ve Audi A5 gibi araçların rakibi olacak.

Yeni Mercedes CLE Coupe böyle gözüküyor

İki kapılı bir hardtop gövde tasarımıyla gelen otomobil, ilk bakışta kendine hayran bırakan şık bir görüntüye sahip. 2,86 metre dingil mesafesiyle A5 ve BMW 4’ten bu konuda önde. Toplam uzunluğu ise 4,8 metre civarında. Tasarımına baktığımızda da hem C hem de E-Serisi’nden izler taşıdığını görüyoruz. Diğer modellerde de gördüğümüz, ızgaradaki düzinelerce ikonik Mercedes yıldızı da dikkatlerden kaçmıyor.

CLE, iki farklı motor seçeneğine sahip olacak. CLE300, hafif hibrit 255 beygir gücü ve 400 Nm tork sunan dört silindirli 2.0 litrelik bir motor görüyoruz. Öte yandan CLE450 ise 375 beygir gücü ve 500 Nm tork üreten bir çift turboşarjlı 3.0 litrelik altı silindirli bir motorla geliyor.

Her iki versiyon da dokuz ileri otomatik şanzıman ve 4Matic sistemiyle birlikte gelecek. CLE450’nin dört tekerlekten çekişe sahip olduğunu eklemeden geçmemek gerek. Aracın üstü açılan bir cabrio versiyonunun da ileri tarihte geleceğini söyleyelim.

İçe mekana geldiğimizde ise tanıdık bir tasarım görüyoruz. Burada 12,3 inçlik büyük bir bilgi-eğlence ekranı ve 11,9 inçlik gösterge paneli yer alıyor. Bu da yeni C-Serisi’nin kabininin neredeyse aynısı. Araçta, video arama özellikleri, TikTok videoları izleme, oyun oynama gibi şeyler sunan en yeni MBUX eğlence sistemi yer alıyor.

Yeni Mercedes-Benz CLE Coupe’nin fiyatı henüz açıklanmadı. Araç, 2023’ün sonlarına doğru yollara çıkacak. Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre de CLE’nin 2 litrelik motorlu versiyonunu ekim ayında Türkiye’de göreceğiz.