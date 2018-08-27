Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, şirketin ilk tam elektrikli aracı olacak EQC Elektrikli SUV için bir tanıtım videosu yayınladı ve aracın 4 Eylül'de tanıtılacağını duyurdu.

Mercedes-Benz, şirketin ilk tam elektrikli aracı olan EQC elektrikli SUV için bir tanıtım videosu yayınladı. Şirket, araç hakkında detaylı bir bilgilendirme yapmadı ancak otomotiv devinin ilk tam elektrikli ürününün lansmanının 4 Eylül’de gerçekleşeceği açıkladı.

Daimler tarafından atılan bir tweette, ‘’Mercedes-Benz kontağı çeviriyor: 4 Eylül’de yeni ürün ve teknoloji markamız EQ’nun ilk tam elektrikli Mercedes-Benz modelini tanıtacağız.’’ dendi. Bu tweetten de anlaşıldığı gibi Mercedes’in tüm elektrikli araçları EQ adı ile tanıtılacak.

Videoda gördüğümüz kadarı ile Alman otomotiv devinin ilk tam elektrikli aracı, alışık olduğumuz mercedes tasarımından çok daha dinamik bir görünüme sahip olacak. Araç, önümüzdeki birkaç yıl premium SUV segmentinin gözdelerinden biri olacak.

70 kWh saatlik bir bataryaya sahip olan aracın tek şarjla 500 kilometre yol alabileceği söyleniyor. 300 kW güç çıkışına sahip olan araç, 0’dan saatte 100 kilometre hıza 5 saniyeden kısa bir sürede çıkabiliyor. Tüm özellikler, 4 Eylül’de belli olacaktır.