Geçmişle Geleceğin Tasarımı: Mercedes Benz EQ Silver Arrow

Mercedes-Benz 1937 model aracının tasarımını, son teknoloji konsept aracında geri getirdi. Elektrikli ve son teknoloji EQ Silver Arrow, gerçekten de göz kamaştırıcı.

Mercedes-Benz, şu an ve gelecekteki teknolojinin birleşimi, retro tasarım spor otomobilini tanıttı. Tasarımını, 1937 model W 125 Benz’den alan tek kişilik elektrikli Mercedes-Benz EQ Silver Arrow, aynı zamanda gelecekten fırlamış gibi!

Görüntüsüyle herkesi heyecanlandıracak bu yeni Mercedes-Benz, şarj edilmeye ihtiyaç duymadan 400 km yol gidebiliyor. Neredeyse sessiz çalışan elektrikli otomobil, 750 beygir gücüne sahip.

Arabanın deri koltuğuna oturduğunuzda karşınıza iki ekran çıkıyor. Biri panoramik kavisli, diğeri ise direksiyon bölgesinde dokunmatik bir ekran. Dev panoramik ekran, mevcut ve eski Silver Arrow arabalarına karşı sanal olarak yarışabilme özelliği de sunuyor.

Karbon fiber, deri, alüminyum ve ceviz kabuğunun mükemmel kombinasyonu ile kaplı tasarıma sahip Benz’in dokunmatik ekranı ise aracın hızını görüntülüyor ve sürüş modu gibi seçenekleri sunuyor.

Çoğu konsept araba gibi EQ Silver Arrow’u da üretimde göremeyeceğimiz bir gerçek. Yine de EQ’da kullanılan teknolojiyi, diğer üretime girecek elektrikli araçlarda görmemiz mümkün. Önümüzdeki birkaç yılda EQ elektrikli otomobillerini devam ettirmeyi planlayan Mercedes-Benz, bugünün hayal arabalarını, yarın gerçeğe çevirecek.

İşte Mercedes-Benz EQ Silver Arrow'un mükemmel tasarıma ait daha fazla fotoğraf: