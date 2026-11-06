Mercedes Çok Erken Davrandığı Bir Konuda Geri Adım Attı

Mercedes-Benz, sınırlı kalan Seviye 3 otonom sürüşten geri adım atarak odağını gelişmiş Seviye 2 sistemlerine ve 2030 sonrası Seviye 4'e çevirdi.

Direksiyonsuz sürüş yarışında erken hamle yapan Mercedes-Benz, beklenmedik bir kararla yön değiştiriyor.

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Yeni S-Serisi'ni ABD'de Seviye 3 otonom sistem olmadan satışa sunan marka, bu teknolojinin sürücüler için henüz yeterince pratik olmadığını kabul etti. Şirketin CTO'su Jörg Burzer, ilk olmanın her zaman doğru çözümü sunmak anlamına gelmediğini belirterek önceliklerini yeniden belirlediklerini açıkladı.

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Seviye 3 teknolojisinin sınırlamaları beklentiyi karşılamadı

2023'te onaylanan Drive Pilot, sürücülerin belirli koşullarda gözlerini yoldan ayırmasına izin vererek ses getirmişti ancak sistemin sadece 65 km/s hıza kadar ve sınırlı rotalarda çalışması, onu otoyol sürüşü yerine yalnızca dur-kalk trafikte işlevsel kıldı. Günlük hayatta beklenen faydayı sağlayamayan bu sınırlamalar, markanın strateji değişikliğine gitmesinde belirleyici oldu.

Mercedes-Benz, Seviye 3 ile vakit kaybetmek yerine daha gelişmiş bir Seviye 2 sistemi sunmayı hedefliyor. Yeni MB.DRIVE Assist Pro, 27 sensörle şehir içi ve otoyolda şerit değiştirme ile kavşak geçişlerini üstlenerek gündelik hayatta çok daha işlevsel bir destek vadediyor. Şirket, bir sonraki büyük adımı ise sürücü müdahalesini tamamen ortadan kaldıran Seviye 4 ile atmak istiyor ancak bu araçların yollara çıkması 2030 sonrasını bulacak.