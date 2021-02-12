Motor üreticisi Mercury, 600 beygir gücündeki 12 silindirli dıştan takma motoru Verado'yu tanıttı. Teknelerde kullanım ve bakım kolaylığı sunan bu motor, tekneler için yüksek performans ve güç sunacak.

Dıştan takma motorlar, hem taşınabilirlik hem de bakım kolaylığı sayesinde tekne dünyasında içten takma motorlara göre daha çok tercih ediliyor. Güç - ağırlık konusunda paralel bir orana sahip bu motorlar, büyük teknelerde hız ve güç konusunda yetersiz kalabiliyor.

Dıştan takma motorların yetersiz kalması yüzünden Lexus LY 650 ve Lamborghini 63 gibi lüks motor yatlar, en az 2,500 beygir güç üretebilmek için içten takma motorlar tercih eder. Prestijli bir motor markası olan Mercury, bu ihtiyaç doğrultusunda Mercury Verado adında, 7,6 litrelik V12 motor geliştirdi.

600 beygir gücündeki motor, yakıt verimi konusunda da iddialı

Ergonomi ve yakıt verimini %20 - %25 artırmayı başaran Mercury Verado, iki ileri otomatik şanzımanla birlikte 600 beygire (447 wH) kadar güç üretebiliyor. Motor, yer tasarrufu sağlaması açısından dişli mekanizması suyun altında da iki yöne doğru çalışabilecek şekilde tasarlanmış.

Mercury, sadece performansı değil motorun yat ile olan uyumunu da düşünmüş ve bu yüzden de Verado’yu Phantom Black, Warm Fusion White, Cold Fusion White ve Pearl Vision White olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunmuş.