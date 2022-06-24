Merkür'ün Bugüne Kadarki En Yakın Fotoğrafı Çekildi

Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni olan Merkür, BepiColombo uzay aracı tarafından bugüne kadarki en yakın mesafeden görüntülendi. BepiColombo, gezegeni sadece 970 kilometre mesafeden fotoğrafladı.

Avrupa Uzay Ajansı ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen ve 2018 yılında fırlatılan BepiColombo uzay aracı, Merkür’e varmak üzere yoluna devam ediyor. Günümüzde Merkür’ün etrafında dolaşan ve yavaş yavaş gezegen daha da yaklaşan uzay aracı, bu süreç boyunca da insanlığa Merkür’den daha önce görülmemiş kalitede fotoğraflar gönderiyor.

BepiColombo, geçtiğimiz günse Merkür’e en yakın konumda bulundu ve bu konumda gezegenin bugüne kadarki en yakından çekilen fotoğrafını da gönderdi. Uzay aracının Merkür’ün ikinci kez yanından geçerken çektiği fotoğraf şu şekildeydi:

Merkür'ün en yakından çekilen fotoğrafı:

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BepiColombo uzay aracı, yukarıdaki fotoğrafı çektiği yakından geçişiyle birlikte gezegen çevresinde planlanan 6 yakından geçişin ikisini tamamladı. Uzay aracı, dört kez daha Merkür’ün yanından geçtikten sonra en sonunda Merkür’ün yörüngesine girecek ve burada kalacak. Planlanan noktaya gelinmesinin Aralık 2025’i bulması bekleniyor.

Öte yandan yukarıdaki fotoğraf, uzay aracının gezegene 970 kilometre uzaklıkta olduğu an çekilmiş olsa da bu, uzay aracının gezegene en yakın olduğu nokta değildi. Araç, fotoğrafı çektiği bu geçişinde gezegene 200 kilometre yakınlaşmayı başardı. Fotoğraf, TSİ 12.49’da çekilirken 200 kilometre yakından geçiş bundan çok kısa bir süre önce, TSİ 12.44’te gerçekleşti.

Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni olan Merkür, 970 kilometrelik bir mesafeden bakıldığında neredeyse bir ucundan diğer ucuna kadar görülebiliyor. Bu da gezegenin ne kadar küçük olduğunu gözlerimizle daha iyi anlamamızı sağlıyor.