Meta, son 3 aydaki kazançlarını açıkladı. Ayrıca 2024 genelinde ne kadar kâr elde ettiği de belli oldu. Şirket, genel anlamda iyi bir yılı geride bıraktı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformları bünyesi altında bulunduran Mark Zuckerberg yönetimindeki Meta, geçen yılın son çeyreğine dair mali raporunu bugün açıkladı. Veriler, şirketin beklentilerin üzerine çıktığını gösterdi.

Buna göre teknoloji devi, son 3 ayda 48,39 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Hisse başı kazancı ise 8,02 dolar olarak açıklandı. Tahminler, 46 milyar dolar civarıydı. Bu da şirketin başarılı bir dönem geçirdiğini gösterdi.

Geçen yılki toplam kârı %59 artışla 62,4 milyar dolara çıktı

Son çeyrek verileriyle birlikte 2024 boyunca ne kadar gelir elde etitği de belli olmuş oldu. Şirket, geçen yıl toplamda %22’lik artışla 164,5 milyar dolar gelire ulaştı. Yıl boyunca elde ettiği net kârı ise 62,4 milyar dolar. Bu da 39,1 milya dolarlık önceki yıla kıyasla %59 civarında iyileşme olduğunu gösteriyor.

Meta’nın sosyal medya platformlarının yanı sıra yapay zekâya da çok yoğunlaştığını biliyoruz. Yapay zekâ hamleleri bu artışta rol oynamış olabilir. Bu yıl bu konuda daha fazla adım atılacağını belirtelim. Ayrıca şirketin Quest başlıkları başta olmak üzere giyilebilir teknoloji tarafında da ürünleri var.

2025’in ilk çeyreğine dair beklentiler de paylaşıldı. Tahminler, bu üç aylık dönemde 39,5 ila 41,8 milyar dolar arası gelir elde edilebileceği yönünde. Bu da önceki yılın aynı dönemine göre %8-%15 civarı artış demek.