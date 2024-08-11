Instagram Açıldı Ama Telegram Kapanabilir: İşte Nedeni

Türkiye'de 8 milyon kullanıcısı bulunan Telegram, katalog suçlar kapsamında erişime kapatılabilir.

Son dönemde sosyal medya platformlarına karşı harekete geçen yetkililer, Instagram'ı erişime kapatmıştı. Daha sonrasında uzun süren görüşmelerin ardından Instagram kullanıma açılmıştı. Şimdi de ülkemizdeki bir başka popüler platform olan Telegram'ın kapatılabileceği iddia edildi. Bu durumun sebebi ise platformun Türkiye'nin taleplerine cevap vermemesi oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre Telegram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerçekleştirilen bildirimlere cevap vermedi. Telegram'ın Türkiye'de temsilciliği bulunmuyor. Bu yüzden de bildirimler Telegram'ın İngiltere'deki merkezine yapılıyor. Bugüne kadar BTK'dan yapılan bini aşkın bildirime cevap gelmediği ifade edildi.

Katalog suçlar kapsamında kapatılabilir

İddialar, Telegram kanallarında ciddi suçlar işlendiği yönünde. Bazı Telegram kanallarının pedofili fotoğraflar satışı, cinsel içerikli görüntüler satışı, uyuşturucu ticareti gerçekleştiriliyor. Ayrıca sosyal medya platformu üzerinden kumar oynatıldığı da belirtiliyor. Bu yüzden de BTK, Telegram'dan yanıt bekliyor.

Konuyla ilgili olarak henüz resmî kaynaklardan gelen bir açıklama bulunmuyor. Türkiye'de Telegram'ın 8 milyon civarında aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu da Telegram'ın en çok kullanıldığı ülkeler arasında Türkiye'yi 10'uncu sıraya yükseltiyor. Dünya çapındaki Telegram kullanıcılarının sayısı da 1 milyara ulaşmış durumda.

BTK'dan Telegram'a bu nedenlerle, katalog suçlar kapsamında kapatma cezası gelebileceği söyleniyor. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?