Meta VR Etkinliği Quest Gaming Showcase'in Tarihini Açıkladı

Meta, VR oyun listesini genişleteceği yeni Meta Quest Gaming Showcase etkinliğinin tarihini açıkladı. Etkinlikte uzun zamandır beklenen GTA San Andreas VR'dan ve Among Us gibi pek çok oyundan yeni haberler geleceği düşünülüyor.

Yıllar boyu Facebook olarak tanıdığımız sosyal medya devi, yeni adıyla Meta, uzun zamandır sanal gerçeklik üzerine çalışıyor. Hem donanımsal hem de yazılımsal olarak sanal gerçekliğe yönelik pek çok çalışması bulunan Meta'nın en çok beğeni toplayan adımlarından biri de hiç şüphesiz ki Oculus VR gözlükleri oldu.

Şimdilerde Meta Quest VR olarak bildiğimiz ancak yola Oculus VR olarak çıkan bu sanal gerçeklik gözlükleri, metaverse atılımları ile birlikte özellikle donanım anlamında büyük adımlar atmayı hedefleyen şirket için oldukça önemli bir proje. Şimdi ise Meta, yeni Meta Quest Gaming Showcase etkinliğinin tarihini açılayarak gelebilecek yeni oyunlarla heyecan yarattı.

Meta Quest Gaming Showcase, 20 Nisan'da gerçekleşecek:

Meta, yeni oyun duyuruları, güncellemeler ve geliştirme aşamasında olan oyunlardan yeni oyun içi görüntülerin geleceği etkinliğinin tarihini 20 Nisan olarak açıkladı.Geçtiğimiz sene Oculus Gaming Showcase adı altında gerçekleşen etkinlikte büyük bir duyuru gelmiş; Resident Evil 4 VR müjdelenmişti.

Bu seneki etkinlikte ise listede yine büyük heyecan yaratacak oyunlar olacağı düşünülüyor. Among Us'tan Peaky Blinders: The King's Ransom'a pek çok oyundan haberlerin geleceği etkinlikte aynı zamanda bir de GTA San Andreas sürprizi bekleniyor.

GTA San Andreas VR sonunda geliyor mu?

Bu seneki etkinliğe dair en büyük heyecan kaynağı bir süredir haber alınamayan GTA San Andreas VR. Meta, geçtiğimiz ekim ayında GTA San Andreas'ın VR bir versiyonunun Quest VR için geleceğini duyurmuştu.

Ancak bu duyurudan sonra oyuna dair hiç haber alamamıştık. 20 Nisan'da gerçekleşecek etkinlikte satışa sunulmasa da San Andreas VR'dan yeni haberler ve oyun içi görüntüler geleceği düşünülüyor

Ayrıca geçtiğimiz Aralık ayında Quest 2'ye geleceğini duyuran Among Us VR da etkinlikte yer alacağını resmen duyurdu. Etkinlikte oyundan yeni oyun içi görüntüleri geleceği de kesinleşti. Bir dönem 'interneti kasıp kavuran' Among Us'ın VR'ının da oyunun dinamiklerini de düşündüğümüzde epey ilgi göreceğini söylemek yanlış olmaz.

Peki bu kadar mı? Hayır. Meta'nın bu VR oyun etkinliğinde aynı zamanda bi de Peaky Blinders: The King's Ransom VR'dan yeni görüntüler ve bir çıkış tarihi gelmesi bekleniyor. 2022'de çıkacağı bilinen ve hakkında şimdiye kadar ara ara bilgilerin paylaşıldığı oyundan henüz çok fazla görüntü gelmedi; tam da bu sebepten Quest Gaming Showcase'te oyuna yönelik bu yönde bazı beklentiler mevcut.

Yeni oyun haberi olmasa da, son olarak aynı zamanda Beat Saber için de bir güncelleme gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda oyuna yönelik yayınlanan bir teaser'da ipuçları verilen bu güncelleme için önümüzdeki en uygun zaman, Meta'nın VR etkinliği gibi görünüyor.

Sizin etkinliğe yönelik tahminleriniz neler? Bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!