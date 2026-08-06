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Meta, Codex ve Claude Code Rakibi Kodlama Ajanı Muse Code'u Duyurdu: Neler Sunuyor?

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Meta, yeni kodlama ajanı Muse Code'u duyurdu. Araç, OpenAI Codex ve Claude Code'a rakip olacak.

Meta, Codex ve Claude Code Rakibi Kodlama Ajanı Muse Code'u Duyurdu: Neler Sunuyor?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ destekli kodlama araçları yarışında rakiplerinin arkasından gelen Meta, bunu tersine çevirecek bir hamleyle karşımıza çıktı. Teknoloji devi, yazılımcıların yükünü hafifletecek yeni kodlama ajanı “Muse Code”u resmen duyurdu.

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Bu araç, doğrudan geliştiricilerin terminal ekranı üzerinden karmaşık yazılım mühendisliği süreçlerini yönetebiliyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Muse Code'un büyük kod depoları üzerinde değişiklik planlama, kod yazma ve elde edilen sonuçları doğrulama gibi uçtan uca görevleri üstlenebildiğini ifade etti.

Meta Muse Code neler sunacak?

Kurulum tarafında geliştiricilere büyük kolaylık sağlayan Muse Code, tek bir terminal komutuyla bilgisayarlara yüklenebiliyor. Sistem, gücünü Meta'nın daha önce duyurduğu Muse Spark kodlama modelinden alıyor. Bu altyapı sayesinde büyük ölçekli projelere müdahale ederken kendi alt ajanlarını devreye sokarak iş yükünü bölüştürüyor.

Beta olarak çıkış yapan Muse Code’un sunduğu en büyük yeniliklerden biri, büyük projelerde birden fazla görevi aynı anda yürütebilme yeteneği. Zuckerberg'in paylaştığı bilgilere göre, bir iş yeterince geniş kapsama ulaştığında sistem bu görevi bağımsız alt ajanlara dağıtıyor. Bu alt ajanlar, birbirinden izole edilmiş alanlarda tamamen eş zamanlı ve paralel bir şekilde görev yapabiliyor.

Bu çalışma mekanizması sayesinde geliştiricinin yerel çalışma kopyasına asla dokunulmuyor ve kod güvenliği korunmuş oluyor. Yapılan iç testlerde Muse Code'un bir oyun projesi için aynı anda altı farklı özelliği hiçbir kod çakışması yaşanmadan başarıyla inşa ettiği kaydedildi. Böylece özellikle kalabalık yazılım ekiplerinde yaşanan sorunların önüne geçilebilecek.

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