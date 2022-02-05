Metaverse'te çeşitli platformlarda yaşanan taciz vakalarından sonra Meta, kendi platformlarında bu durumun önüne geçecek yeni bir özellik geliştirdi. Yeni özellik ile birlikte avatarların arasında, birbirlerine temas etmelerini engelleyecek bir mesafe olacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde, metaverse üzerine çalışan bir şirketin başkan yardımcılığını yapan bir kadın, Meta’nın Horizon Venues metaverse evrenine girdikten sadece birkaç dakika sonra platformda bulunan üç erkek tarafından hem sözlü hem de fiziksel tacize uğradığını açıklamıştı. Bundan öncesinde ise platformun beta sürümünde görevli başka bir kadın yine benzer bir şekilde taciz edildiğini söylemiş; daha insanlık için tam olarak ne ifade ettiğini sistemi inşa edenlerin bile kavrayamadığı metaverse’e dair güvenlik soruları iyice artmıştı.

İşte yaşanan bu skandal olayların ardından Meta, sanal taciz olaylarına karşı sisteme yeni bir özellik ekledi. Bu gibi olayları durdurmak isteyen şirket, Horizon’daki avatarlara ‘kişisel sınır’ sistemi eklendiğini duyurdu.

Sanal kişisel alan özelliği, sistemin 'varsayılan' özelliği olacak

Platformda avatarlarda halihazırda, bir başka avatar size çok yaklaştığında elinizi kaldırıp ‘dur’ demenizi sağlayan bir özellik bulunuyordu; ancak yaşanan olaylar kanıtladı ki bu özellik tek başına ne yazık ki yeterli değil. Horizon Worlds ve Horizon Venues platformlarından ‘varsayılan’ bir şekilde var olacak olan yeni özellik ile artık avatarların, etraflarında görünmez sanal bir bariyer oluşturarak diğer insanların kendisine yaklaşmasını engelleyebilmesi mümkün olacak.

60'ar cm'lik güvenlik çemberleri

Meta’dan gelen açıklamaya göre her avatara yaklaşık 60 cm bir sanal kişisel alan yarıçapının verildiği özellik; avatarlar arasında yaklaşık 1,2 metre mesafe olacağı anlamına geliyor. İnsanların sanal gerçeklik ortamında nasıl etkileşime girdiğine dair standart normlar oluşturmayı amaçlayan sistem için Meta sözcüsü Kristina Milian, kullanıcıların kişisel sınırları devre dışı bırakamayacağını belirtiyor. Tabii gelecekte yapılacak değişikliklerle kişilerin diğer avatarlara olan mesafelerini istedikleri doğrultuda özelleştirebilmesi söz konusu olabilir.

Yeni özelliğe göre bir avatar sizin kişisel alanınızın içerisine doğru yürümeye veya ışınlanmaya çalıştığında avatarın bu hareketi, sizin avatarınızın içerisinde bulunduğu sanal kişisel alan baloncuğu tarafından durdurulacak. Buna karşılık Millian, bir kullanıcının hala daha başka bir kullanıcının yanından yürüyüp geçebileceğini ve sanal kişisel alan balonlarının girişleri tıkamak gibi 'şaka'lar için kullanılamayacağını belirtiyor.