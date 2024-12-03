Meta, yanlışlıkla zararsız içerikleri moderasyona tabi tuttuğunu ve kaldırıldığını açıkladı. Moderasyon hata oranlarının yüksek olduğunu belirtti.

Meta, yanlışlıkla çok fazla içeriği moderasyona tabi tuttuğunu ve bu sebeple zararsız içeriklerin kaldırıldığını açıkladı. Şirketin küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, moderasyon hata oranlarının hâlâ çok yüksek olduğunu belirtti. Bu durum birçok insanın haksız yere cezalandırılmasına yol açıyor.

Nick Clegg, Meta'nın moderasyon hatalarının ifade özgürlüğünü engellediğini ve şirketin bu konuda daha hassas ve doğru adımlar atacağını söyledi.

Meta, moderasyon hatalarının milyar dolarlık faturasını ödüyor

Clegg, özellikle covid-19 pandemisi ile ilgili gönderilerin agresif bir şekilde kaldırılmasından pişmanlık duyduklarını ifade etti. CEO Mark Zuckerberg de, bu kararın Biden yönetiminin baskısından etkilendiğini belirtti.

Clegg'in yorumları, Meta'nın moderasyon için yıllık harcamalarını milyar dolarlara çıkaran otomatik sistemlerinin çok katı hale geldiğini gösteriyor. Örneğin, Threads üzerinde birçok moderasyon hatası yaşandı ve şirket, Trump'ın suikast girişiminden kurtulduğu fotoğrafları bastırdığı için kamuoyundan özür diledi.

Clegg, Zuckerberg'in Trump ile yediği akşam yemeği hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ayrıca, Zuckerberg'in Amerika'nın teknoloji alanındaki liderliğini sürdürmesi gerektiği tartışmalarında aktif rol almak istediğini belirtti.