Küresel internet trafiğinin en büyük ikinci kaynağı olan Meta, denizlerin altına 10 milyar dolarlık kablo döşeyecek.

Meta, çatısı altında bulunan sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp sayesinde dünyanın en büyük günlük internet kullanımı üreticisi durumunda bulunuyor. Sabit internetin yüzde 10'u, mobil internetin yüzde 22'si Meta platformları üzerinden gerçekleşen etkileşimler için kullanılıyor.

Yapay zekâ modellerinin de işin içine girmesi ile birlikte Meta'nın küresel internet üzerindeki etkisi daha da artacak ve platform da internet altyapılarının bu yükü kaldırabileceğinden emin olmak için çalışmalara başladı.

Dünyanın etrafını sarabilecek kadar uzun fiber optik kablolar döşenecek

Meta'nın yeni, büyük fiber optik kabloları toplamda 40 bin kilometreden daha uzun olacak. Bu kablolar uç uca eklendikleri senaryoda ekvatoru boydan boya sarabilecek uzunluğa kavuşacaklar ve Meta bunun için toplamda 10 milyar dolardan fazla bir harcama gerçekleştirecek. Meta bu kablo hattının tek sahibi ve kullanıcısı olacak -bu anlamda bir ilk gerçekleştirilmiş olacak.

Konuyu ilk defa gündeme getiren isimlerden biri olan Sunil Tagare, Meta'nın ilk başta 2 milyar dolarlık bir proje ile yola çıktığını ancak süreç ilerledikçe yıllara yayılacak ve çok daha masraflı bir proeye yöneldiklerini ifade etti. Konuyla ilgili resmi açıklamaların ise 2025 yılının başlarında gelmesi bekleniyor. Öte yandan hem kablo pazarında hem de kablo döşeme gemisi bulmakta zorluklar yaşandığını da belirtmek gerekiyor.

Kablo hattının kurulumu tamamlandığında bu ağ, ABD'den Güney Afrika'ya, oradan da Hindistan ve Avustralya üzerinden ABD'ye uzanan bir W şeklinde olacak. Meta hâli hazırda da bazı küresel ağların ortakları arasında bulunuyor.