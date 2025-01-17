Kanada'da bir aile, evlerinin önüne düşen meteorun sesini akıllı kapı zili aracılığıyla kaydetmeyi başardılar.

Kanada'da bulunan "Prens Edward" isimli adada hayatını sürdüren Joe Velaidum ve Laura Kelly isimli bir çift, eşine pek de rastlanmayacak bir olay yaşadı. Çiftin evinin önüne bir meteor düştü ve evin görüntülü kapı zili sistemi, o anları anbean yakaladı. Bu olayda etkileyici olan şey, meteor düştüğü an ortaya çıkan sesti.

Alberta Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Chris Herd isimli jeolog, meteor düşme olaylarının kaydedilmesinin artık şaşırtıcı olmadığını ancak meteorun düştüğü anın sesinin kaydedilmesinin muhtemelen ilk kez yaşandığını belirtti. Yani yaşanan olay, muhtemelen tarihte ilk kez gerçekleşti.

İşte bir meteorun düştüğü anda çıkardığı ses

Olayın yaşandığı evin sahipleri, olay sırasında evde değillerdi. Geldiklerinde ise evin kapısının önündeki karmaşayı fark ettiler. İlk aşamada hiçbir şey anlayamayan insanlar, çok sonradan bunun bir meteor olabileceği fikrine kapıldılar. Kapı zilinin kaydettiği görüntüleri izleyen Joe Velaidum ve Laura Kelly, olayı anladıktan sonra yetkililere bildirdiler.

Yukarıdaki fotoğraf, meteorun düştüğü noktayı gösteriyor. Bu görüntüyü video ile birleştirirsek, meteor düşmesi olayının gerçekten ürkütücü olabileceğini söyleyebiliriz. Zira çok yakınımızda böyle bir şey yaşanması, mutlaka yaralanmaya yol açar.